Will Smith a démissionné de l'Académie après le scandale de l'agression de Chris Rock aux Oscars

Will Smith a soumis sa démission à l'organisme qui décerne les Oscars à la suite de son attaque contre Chris Rock lors de la cérémonie du week-end, selon un communiqué publié vendredi.

« Je démissionne d'être membre de l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, et j'accepterai toute autre conséquence que le Conseil juge appropriée », a écrit l'acteur dans un communiqué recueilli par Variety.

« Mes actions lors de la 94e cérémonie des Oscars ont été choquantes, douloureuses et inexcusables. La liste de ceux que j'ai blessés est longue et comprend Chris, sa famille, beaucoup de mes chers amis et proches, toutes les personnes présentes et le public mondial à la maison. »

Les participants au Dolby Theatre ont regardé Smith monter sur scène et gifler Rock au visage après que l'humoriste eut fait une blague sur la tête de sa femme, très recadrée.

Jada Pinkett Smith souffre d'alopécie, une maladie qui entraîne la chute des cheveux.

Il est retourné à son siège et a crié des obscénités à Rock, qui a été largement salué pour avoir gardé la tête froide et s'être remis sur les rails.

Une demi-heure après l'attaque surprenante, Smith a reçu l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans le biopic sportif « King Richard ».

Ces derniers jours, il y a eu des rapports contradictoires sur la question de savoir si Smith a été invité à quitter la cérémonie, et l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences a dit qu'il refusait d'y aller.

Le groupe a déclaré cette semaine qu'il initiait une action disciplinaire contre Smith - seulement le cinquième homme noir à remporter le prix du film individuel le plus important pour un homme du monde - et a prévenu qu'il pourrait faire face à une rare expulsion.

« J'ai trahi la confiance de l'Académie. J'ai privé d'autres nominés et gagnants de l'occasion qui leur était offerte de célébrer et d'être célébrés pour leur travail extraordinaire. Mon cœur est brisé », a déclaré Smith.

« Je souhaite recentrer l'attention sur ceux qui méritent l'attention pour leurs réalisations et permettre à l'Académie de revenir sur le travail incroyable qu'elle accomplit pour soutenir la créativité et l'art dans le cinéma. »

Rock, qui a déclaré cette semaine à un public comique à Boston qu'il « traitait encore » les événements, a reçu des éloges pour la façon dont il a géré les événements.

Le producteur des Oscars Will Packer a déclaré à ABC que c'est le professionnalisme de l'humoriste qui a permis à l'émission de se dérouler.

« Grâce à Chris qui a continué comme il l'a fait, il a complété la catégorie. Il a remis le trophée à [le gagnant du meilleur documentaire] Questlove... il nous a donné une licence de manière à poursuivre le spectacle, c'est ce que nous essayions de faire », a-t-il dit.

Packer a dit qu'il avait conseillé de ne pas expulser Smith du théâtre après avoir parlé à Rock quand il est descendu de la scène. « J'ai dit : 'Est-ce qu'il t'a vraiment frappé ? « Et il m'a regardé et m'a dit : 'Oui. Je viens de recevoir un coup de poing de Muhammad Ali », a déclaré Packer. Smith a joué le légendaire boxeur dans le film « Ali » de 2001.

Packer a dit qu'il n'avait pas participé à la conversation sur l'élimination de Smith, mais qu'il s'était prononcé contre.

« Je suis immédiatement allé à la direction de l'Académie qui était sur place et j'ai dit : 'Chris Rock ne veut pas ça', j'ai dit, 'Rock a clairement indiqué qu'il ne voulait pas aggraver une mauvaise situation' ».

L'ovation que Smith a reçue pour sa victoire aux Oscars a été fortement critiquée, avec des accusations selon lesquelles Hollywood n'a pas pris l'assaut au sérieux.

Packer a dit que les applaudissements étaient pour l'acteur et son travail, pas pour l'incident.

« Je pense que les gens dans cette salle qui se sont levés, se sont levés à cause de quelqu'un qu'ils connaissaient, qui était un collègue, qui était un ami, qui était un frère, qui a une carrière de plus de trois décennies d'être le contraire de ce que nous avons vu à cette époque », a-t-il dit.

« Je ne pense pas que ce soient des gens qui applaudissaient quoi que ce soit à l"époque, et tous ces gens ont vu leur ami à son pire absolu et espéraient pouvoir lui remonter le moral et essayer en quelque sorte de l"améliorer ».

(Avec des informations de l'AFP)

