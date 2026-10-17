Viajó a Miami para realizarse una cirugía estética y murió: la clínica acumula seis casos

La joven madre de 29 años murió por embolias grasas pulmonares bilaterales después de una liposucción y un BBL. NBC6 vinculó al menos seis muertes de pacientes con el centro quirúrgico, y la Oficina de Homicidios del Sheriff de Miami-Dade mantiene una investigación abierta. (Fuente: Telemundo 51 Miami)

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Jennifer Arias, una mujer de 29 años que viajó desde Nueva York hasta Miami para someterse a una liposucción y un levantamiento de glúteos brasileño (BBL, por sus siglas en inglés), falleció el 13 de agosto de 2026 tras desarrollar embolias grasas pulmonares bilaterales como consecuencia de los procedimientos. La intervención se realizó en New Life Plastic Surgery, una clínica ubicada en el suroeste de Miami.

La Oficina del Médico Forense de Miami-Dade determinó que la causa de muerte fueron émbolos grasos en ambos pulmones —partículas de grasa que se desplazan al torrente sanguíneo y obstruyen las arterias pulmonares, una complicación documentada en cirugías de liposucción con transferencia de grasa a los glúteos— y clasificó el fallecimiento como accidental.

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Jennifer Arias murió tras someterse a una liposucción y a un levantamiento de glúteos en una clínica de Miami.

El caso adquirió relevancia pública luego de que una investigación de NBC6 Investigates estableciera que Arias es, al menos, la sexta paciente que murió después de una cirugía en New Life Plastic Surgery desde 2018. La Oficina de Homicidios del Sheriff de Miami-Dade confirmó al medio que mantiene una pesquisa abierta sobre el caso.

Cómo ocurrió la muerte de Jennifer Arias tras la cirugía estética en Miami

De acuerdo con el relato de su familia recogido por NBC6, Jennifer Arias llegó a Miami el 12 de agosto y fue ingresada al quirófano a la mañana siguiente. Su hermana, Erika Arias, mostró al medio un mensaje de texto que Jennifer le envió a las 4:18 a. m. del 13 de agosto para informarle que entraba a cirugía. Horas después, Erika recibió una llamada en la que le comunicaron que su hermana tenía dificultades para respirar.

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La Oficina del Médico Forense de Miami-Dade determinó que la causa de muerte de Jennifer Arias fue una embolia grasa bilateral. (Facebook)

Mientras la familia intentaba llegar a Miami, Erika recibió una llamada de Julio Clavijo-Alvarez, el médico que, según los familiares, estaba programado para realizar la intervención. “Lo único que escuché de él fue: ‘Hicimos todo lo que pudimos’ y luego ‘lo siento’”, relató Erika a NBC6. Jennifer fue trasladada al hospital HCA Florida Kendall, pero para cuando la familia llegó, ella ya había muerto.

Las otras muertes de pacientes vinculadas con New Life Plastic Surgery

La investigación de NBC6 revisó demandas civiles, registros estatales y del condado, y determinó que al menos seis pacientes fallecieron tras cirugías en New Life Plastic Surgery desde 2018. Algunos de esos fallecimientos ocurrieron con apenas meses de diferencia.

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Al menos seis pacientes murieron después de cirugías estéticas en New Life Plastic Surgery desde el año 2018. (Google Maps)

Entre los casos figura Naimy Sucetz, una mujer de 41 años que murió en 2022 tras una liposucción y una abdominoplastia en la misma clínica. Según los documentos citados por el medio, el cirujano de Sucetz fue también Julio Clavijo-Alvarez. El médico forense determinó que la causa de su muerte fue un coágulo de sangre en los pulmones.

En presentaciones judiciales relacionadas con dos de esas muertes, New Life negó responsabilidad y argumentó que los médicos que realizan procedimientos en la clínica son contratistas independientes y no empleados del centro.

Antecedentes judiciales y sanciones contra Julio Clavijo-Alvarez

Clavijo-Alvarez, cirujano plástico radicado en Miami que promueve su trabajo en redes sociales y figura en el sitio web de New Life, acumula múltiples antecedentes judiciales y administrativos. NBC6 encontró al menos cuatro demandas civiles desde 2020 que alegan que una atención inadecuada causó lesiones y complicaciones a pacientes. Los registros judiciales muestran que el médico negó esas acusaciones. Dos de los casos fueron resueltos mediante acuerdo y otros dos permanecen pendientes.

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Los familiares de Jennifer Arias reclaman mayor supervisión estatal sobre los centros de cirugía plástica en Miami.

En el plano administrativo, la Junta de Medicina de Florida lo reprendió en 2024 y le impuso multas por USD 15.000 para resolver tres denuncias que incluían alegaciones de prácticas de prescripción inadecuadas, incumplimientos de seguridad en un centro quirúrgico ambulatorio y complicaciones con la colocación de un drenaje quirúrgico. Como parte del acuerdo, Clavijo-Alvarez no admitió ni negó las acusaciones.

Las demandas civiles, las sanciones administrativas y los antecedentes mencionados no constituyen prueba de responsabilidad penal ni civil en el caso específico de Jennifer Arias.

La investigación abierta y el reclamo de la familia de Jennifer Arias

NBC6 indicó que contactó a Clavijo-Alvarez, a su abogado y a New Life Plastic Surgery, pero que no recibió respuesta antes de la publicación de sus reportajes. El medio también se comunicó con el Departamento de Salud de Florida sin obtener respuesta.

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Para la familia, la búsqueda de respuestas es inseparable del pedido de mayores controles sobre las clínicas de cirugía estética. “No es la única clínica. Hay varias clínicas. No quiero que otra madre, otra familia, otra hija llore una pérdida”, declaró Mónica Arias, madre de Jennifer, a NBC6. Su padre, Wilson Arias, expresó al mismo medio: “Quiero que la policía nos ayude a entender qué pasó y nos dé una respuesta”.