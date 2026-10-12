Estados Unidos

El tirador que mató a ocho familiares en Pensilvania, incluidos dos nietos y una hija embarazada, era el patriarca de la familia

El jefe de Policía de Erie no descartó que la salud mental haya sido un factor, mientras la investigación sobre el móvil sigue abierta

Rick Lorah enfrentó a la prensa con información parcial: la investigación sobre el móvil todavía no tenía respuestas (Fuente: NBC10 Philadelphia)
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Parado frente al memorial improvisado en la vereda de la casa, Julius Windham habló con The Associated Press el domingo sobre el hombre que dos días antes había matado a ocho integrantes de su familia en Erie, Pensilvania: lo conocía bien, era el padre y abuelo de varias de las víctimas, y jamás dio señales de lo que iba a ocurrir.

Windham perdió a su hija, Amarianna, de un año en el ataque. También murieron la madre de la niña —que cursaba su octavo mes de embarazo— y el hijo de 5 años de esa mujer. El agresor, de 45 años, se quitó la vida dentro de la misma vivienda.

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Entre los fallecidos había otros cuatro adultos hallados en el interior, cuyas identidades aún no fueron divulgadas por las autoridades. Una cuñada y una amiga de la familia murieron en el exterior.

Un hombre con los brazos cruzados y una mujer que enciende una vela están junto a un altar con flores, velones y globos frente a un vehículo
El padre de Amarianna habló sobre el hombre que destruyó a su familia: alguien a quien conocía, con quien convivía, y del que nunca sospechó nada (Foto AP/Ted Shaffrey)

El perfil del agresor según quienes lo conocían

Windham describió al hombre como alguien aparentemente tranquilo en su vida cotidiana.

“Todos los días sonreía, era normal, uno jamás pensaría que algo así podría ocurrir”, dijo a la agencia, y añadió que esa conducta “era una fachada de su parte”.

El testimonio contrasta con la brutalidad del ataque. El jefe de Policía de Erie, Rick Lorah, confirmó en una conferencia de prensa del sábado que siete de las ocho víctimas y el propio agresor eran parte del mismo núcleo familiar.

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Rick Lorah viste un chaleco policial negro con su apellido y su placa grabada de noche en una calle
Lorah fue cuidadoso con cada palabra en la conferencia del sábado. Confirmó hechos, evitó especulaciones y pidió tiempo para la investigación (KHOU 11)

Quiénes eran las víctimas y dónde fueron halladas

Dentro de la vivienda, los agentes hallaron a la niña y al niño de 5 años muertos en el primer piso.

En la escalera del segundo piso encontraron otros cuatro cuerpos: una mujer de 24 años, una de 44, un joven de 19 y otro de 21. El atacante estaba también en ese piso, con una herida de bala autoinfligida.

Dos mujeres de 37 y 51 años fueron halladas muertas en el exterior. Ambas llegaron al lugar después de que el tiroteo comenzara adentro. “Sabían que algo estaba pasando en esa casa”, afirmó Lorah en declaraciones recogidas por NBC News.

Ocho personas de distintas edades, unidas por lazos de sangre, fueron encontradas en distintos puntos de la misma casa (Greg Wohlford/USA Today vía REUTERS)
Ocho personas de distintas edades, unidas por lazos de sangre, fueron encontradas en distintos puntos de la misma casa (Greg Wohlford/USA Today vía REUTERS)

Cómo se desarrolló el ataque y la respuesta policial

La cámara del timbre inteligente (Ring doorbell) de un vecino capturó la llegada de esas dos mujeres. En las imágenes se las ve llegar visiblemente angustiadas: pedían ayuda y golpeaban la puerta.

El audio del mismo dispositivo registró disparos desde el interior antes de que el agresor saliera al exterior.

“Creemos que el atacante sale y las llama. Ellas corren hacia él, y entonces les dispara”, explicó el jefe policial. El agresor volvió a entrar y no se registraron más disparos, momento en que la Policía recibió la alerta del sistema ShotSpotter cerca de las 5 de la tarde y estableció un perímetro.

Un equipo SWAT ingresó al inmueble —tras obtener una orden judicial— con un dron y un robot, y encontró a todas las personas dentro ya sin vida.

Varios agentes de policía con equipo táctico y casco permanecen junto a un vehículo blindado negro cerca de una casa
El equipo táctico ingresó al inmueble con tecnología y protocolo, pero ya no había nada que detener adentro (Matt Barnum/WJET vía AP)

El estado de la investigación y las reacciones

El arma utilizada fue una pistola calibre .40, registrada a nombre del sospechoso y encontrada sobre su cuerpo. Lorah confirmó que toda la violencia ocurrió antes de la llegada de los agentes.

ABC News recogió las palabras de Lorah: “La pérdida de vidas es devastadora, y las circunstancias que estamos analizando son profundamente perturbadoras”.

Sobre el móvil, el jefe policial fue cauteloso: “Es demasiado pronto para hablar de eso”, aunque señaló que la salud mental “puede haber sido un factor”.

Los investigadores prevén además examinar los teléfonos celulares de las dos mujeres halladas afuera.

La causa del ataque sigue sin respuesta oficial; los investigadores recién empiezan a reconstruir qué pasó dentro de esa casa (Greg Wohlford/USA Today vía REUTERS)
La causa del ataque sigue sin respuesta oficial; los investigadores recién empiezan a reconstruir qué pasó dentro de esa casa (Greg Wohlford/USA Today vía REUTERS)

Amigas de la familia también hablaron con CNN. Nicole Eller, que conoce al grupo hace más de 30 años, dijo que el agresor “era una buena persona, y luego empezó a deteriorarse”.

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, confirmó que habló con la alcaldesa de Erie, Daria Devlin, y ofreció el apoyo completo de su administración. “Nueve de nuestros conciudadanos pensilvanios murieron en Erie”, escribió el gobernador en su cuenta de X el sábado.

Shapiro ofreció el respaldo del estado a la ciudad de Erie, pero las decisiones sobre la investigación quedaron en manos de las autoridades locales (REUTERS/Nathan Howard)
Shapiro ofreció el respaldo del estado a la ciudad de Erie, pero las decisiones sobre la investigación quedaron en manos de las autoridades locales (REUTERS/Nathan Howard)

La noche del sábado, vecinos y residentes se congregaron frente a la casa para improvisar un memorial.

Erie se ubica a unos 206 kilómetros (128 millas) al norte de Pittsburgh. Las autoridades no dieron una fecha para concluir la investigación.

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