Los 8 mejores hoteles de Estados Unidos según Tripadvisor

Estos ocho hoteles, galardonados con el prestigioso premio Travelers’ Choice Best of the Best 2023 de Tripadvisor, son verdaderas joyas de la hospitalidad. Han sido seleccionados minuciosamente por ofrecer experiencias excepcionales, ubicaciones destacadas y una hospitalidad extraordinaria. Ya sea que busque sumergirse en el encanto histórico, deleitarse con la inmersión cultural o disfrutar del encanto costero, estos hoteles de primera categoría le prometen una estancia inolvidable.

1. Perry Lane Hotel, A Luxury Collection Hotel - Savannah, Georgia:

Perry Lane Hotel, A Luxury Collection Hotel: encanto histórico y contemporáneo de este lujoso hotel de colección en Savannah. Tripadvisor

Sumérjase en el arraigado encanto y la gracia de Savannah en el Perry Lane Hotel. Este hotel de colección de lujo es un tributo a la rica historia de la ciudad, combinando a la perfección el diseño contemporáneo con la reverencia por su pasado histórico. Pasee por las calles adoquinadas y sienta la energía única de Savannah, donde la magia parece estar a la vuelta de cada esquina. El Perry Lane Hotel le invita a celebra tanto el vibrante presente como el prometedor futuro de esta encantadora ciudad.

2. Hotel Emma at Pearl - San Antonio, Texas:

Hotel Emma at Pearl: Descubra la historia y el lujo en este hotel boutique único, antigua fábrica de cerveza transformada. Tripadvisor

Adéntrese en la historia en el Hotel Emma, un lugar singular que alguna vez fue una antigua fábrica de cerveza del siglo XIX. Hoy en día, este confortable y poco convencional hotel de lujo rinde homenaje al auténtico espíritu de San Antonio. Déjese deleitar por las maravillas culinarias que ofrecen los restaurantes y bares del hotel, donde los matices de la cultura local cobran vida. Desde su ambiente histórico hasta el lujo y la genialidad del sur de Texas, el Hotel Emma establece un nuevo estándar de hospitalidad en la ciudad.

3. Hotel Madera - Washington DC, Distrito de Columbia:

Hotel Madera: Experimente la sofisticación y la serenidad en este recientemente renovado hotel en Washington DC. Tripadvisor

Bienvenido al recientemente renovado Hotel Madera, un querido punto de encuentro en el barrio de Washington DC. Este hotel sofisticado y de ambiente natural le ofrece un refugio sereno en el corazón de la ciudad. Disfrute de un diseño cuidado, un personal cálido y atento, espacios íntimos y elegantes salas de reuniones y eventos. Ya sea que esté entablando conversaciones con antiguos residentes de Dupont Circle en el acogedor salón o compartiendo historias con creativos en el restaurante Firefly, el Hotel Madera le invita a formar parte de su familia y descubrir uno de los secretos mejor guardados de la dinámica DC.

4. The Lancaster - Houston, Texas:

The Lancaster: elegancia y la hospitalidad excepcional en este histórico hotel boutique en Houston. Tripadvisor

Situado en el vibrante distrito de los teatros del centro de Houston, The Lancaster Hotel cuenta con un legado de casi 100 años de servicio y hospitalidad excepcionales. Inspirado en el estilo clásico de la Regencia, este histórico hotel boutique de lujo ofrece un alojamiento elegante e íntimo. Cada una de las 93 habitaciones y suites está adornada con lujosas comodidades, desde sábanas Frette hasta accesorios de baño Waterworks y amenities de baño Lavin. Además, el Hotel Lancaster exhibe una notable colección de obras de arte contemporáneo de artistas con fuertes vínculos con Texas, brindando una experiencia verdaderamente envolvente a sus distinguidos huéspedes.

5. Acqualina Resort and Residences On The Beach - Sunny Isles Beach, Florida:

Acqualina Resort & Residences On The Beach: una experiencia auténtica y lujosa en este paraíso frente al mar en Sunny Isles Beach. Tripadvisor

Este paraíso frente al mar combina la diversidad cultural con la belleza natural, ofreciendo una mezcla única de sensaciones. Relájate en la playa de arena dorada, deleita tu paladar con la exquisita gastronomía y disfruta de lujosas habitaciones con vistas impresionantes. Sumérgete en una vivencia excepcional que fusiona el encanto costero con el lujo deslumbrante. En cada rincón de Acqualina, encontrarás una atención impecable, una belleza cautivadora y momentos inolvidables.

6. Atticus Hotel - McMinnville, Oregón:

Atticus Hotel: Explore la región vinícola de Oregón desde este encantador hotel boutique en McMinnville. Tripadvisor

Ubicado en el corazón de la prestigiosa región vinícola de Oregón, el Atticus Hotel es un oasis de lujo en el centro histórico de McMinnville. Con 36 habitaciones de inspiración única, un restaurante y bar, servicio de aparcacoches, servicios de conserjería y bicicletas holandesas disponibles para explorar la zona, el Atticus Hotel ofrece una amplia gama de servicios y comodidades. Relájese en la comodidad de su habitación o aventúrese a descubrir el encanto de McMinnville y los viñedos cercanos. Su ubicación excepcional, combinada con una hospitalidad excepcional, convierte al Atticus Hotel en la base perfecta para explorar la renombrada región vinícola de Oregón.

7. Montage Laguna Beach - Laguna Beach, California:

Montage Laguna Beach: vistas al océano y lujo en este refugio costero en Laguna Beach. Tripadvisor

Ubicado en un acantilado costero con vistas al majestuoso océano Pacífico, el Montage Laguna Beach ofrece 30 acres de lujo frente al mar. Disfrute de vistas panorámicas al océano, arquitectura artesanal y una colección de arte que rivaliza con los mejores museos. Revitalice su cuerpo y su mente con las opciones de bienestar en el Spa Montage, de 6,000 metros cuadrados, deleite su paladar con experiencias gastronómicas en los restaurantes del complejo y relájese en una de las dos piscinas del resort. El Montage Laguna Beach es un verdadero refugio donde los huéspedes pueden sumergirse en la colonia de artistas preeminente del sur de California y disfrutar del epítome del lujo y la serenidad.

8. The Inn Above Tide - Sausalito, Condado de Marin, California:

The Inn Above Tide: vistas panorámicas de la bahía de San Francisco y la tranquilidad en este hotel frente al mar en Sausalito. Tripadvisor

Disfrute de las fascinantes vistas panorámicas de la impresionante bahía de San Francisco en The Inn Above Tide. Este íntimo hotel frente al mar en Sausalito cuenta con 31 habitaciones y suites, cada una con terrazas privadas amuebladas que ofrecen vistas panorámicas de la bahía, el horizonte de la ciudad y lugares emblemáticos como Alcatraz y Angel Island. Situado a pocos pasos del pintoresco trayecto en ferry hacia San Francisco, The Inn Above Tide ofrece una combinación perfecta de conexión íntima con el encantador pueblo de Sausalito y una separación mágica gracias a su ubicación frente a la bahía. Disfrute de tranquilos paseos para explorar galerías de arte, restaurantes y tiendas locales, o embarque en un breve viaje en coche para descubrir los pintorescos viñedos de Sonoma y Napa. El Inn Above Tide es un refugio para retiros de lujo, brindando vistas cautivadoras y un ambiente tranquilo que lo transportará a un estado de total relajación.

En el sur de Florida, también se reconocieron dos hoteles excepcionales:

En el puesto número 15 se encuentra The Capitana Key West, un encantador establecimiento que combina la intimidad de un B&B con el lujo de un hotel boutique, todo en un entorno costero sublime. Desde sus habitaciones disfrutará de impresionantes vistas al mar, mientras que su preciosa piscina ajardinada con bar tiki le invita a relajarse bajo el cálido sol. Además, podrá deleitarse con deliciosas opciones gastronómicas y disfrutar de un alojamiento bien equipado. Con la ventaja adicional de admitir mascotas y su ubicación estratégica cerca de las principales atracciones de Key West, este hotel es una elección perfecta para una escapada inolvidable.

Descubre la elegancia frente al mar en Mar-a-Lago Beach Resort: un oasis de lujo y hospitalidad en Fort Lauderdale. REUTERS/Marco Bello/File Photo

En el puesto número 18 se encuentra el Mar-a-Lago Beach Resort & Club de Fort Lauderdale, reconocido como el “hotel familiar” número 1 de Estados Unidos. Este resort frente al mar se distingue por su sobriedad y elegancia, ofreciendo un ambiente sofisticado y auténtico. Con una espectacular playa privada de 500 pies y una ubicación aislada en el exclusivo barrio de Harbor Beach, Mar-a-Lago le invita a sumergirse en las perdurables tradiciones de la auténtica hospitalidad. Aquí podrá disfrutar de un refugio tranquilo y relajante, rodeado de 10 acres de belleza natural y con una amplia gama de servicios y comodidades para toda la familia.

Estos ocho hoteles galardonados, de un total de 25, representan lo más destacado de la industria hotelera. Han sido seleccionados por sus vivencias excepcionales, ubicaciones privilegiadas y hospitalidad excepcional, con el objetivo de brindar estancias inolvidables que perduren en la memoria de los huéspedes.

Cada hotel ofrece un disfrute único, desde el encanto histórico de Savannah hasta la belleza natural de Laguna Beach. En un mundo lleno de oportunidades para viajar y explorar, estos hoteles representan el punto máximo del lujo y la hospitalidad, invitándote a embarcarte en un viaje extraordinario.

Este es el resto que completan los 25 mejores hoteles de EEUU

9. French Quarter Inn (Charleston, South Carolina)

10. Pendry Manhattan West (New York City, New York)

11. Mountain Shadows Resort Scottsdale (Paradise Valley, Arizona)

12. Hotel ZaZa Memorial City (Houston, Texas)

13. Trump International Hotel & Tower Chicago (Chicago, Illinois)

14. The Ivey’s Hotel (Charlotte, North Carolina)

15. The Capitana Key West (Key West, Florida Keys, Florida)

16. Halekulani Hotel (Honolulu, Oahu, Hawaii)

17. The Spectator Hotel (Charleston, South Carolina)

18. Lago Mar Beach Resort & Club (Fort Lauderdale, Broward County, Florida)

19. Shore Hotel (Santa Monica, California)

20. The Whitney Hotel Boston (Boston, Massachusetts)

21. Graduate Annapolis (Annapolis, Maryland)

22. The Jefferson, Washington, DC (Washington DC, District of Columbia)

23. Kaimana Beach Hotel (Honolulu, Oahu, Hawaii)

24. ARRIVE Memphis (Memphis, Tennessee)

25. Deer Path Inn (Lake Forest, Lake County, Illinois)

Metodología

Tripadvisor utiliza más de millones de opiniones y calificaciones de viajeros para seleccionar los mejores hoteles. Analizan minuciosamente la retroalimentación de los huéspedes y reconocen a aquellos establecimientos que superan las expectativas y brindan experiencias excepcionales.