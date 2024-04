Las nuevas rutas de Ouigo desde Madrid: dos destinos por menos de 10 euros

Ouigo (europa press)

El pasado 18 de abril, Ouigo, la compañía low cost de trenes de alta velocidad en España, anunció su nueva línea de ferrocarril que conecta Madrid con algunas de las ciudades principales de Castilla y León. De este modo, Ouigo conectará las estaciones de Madrid – Chamartín – Clara Campoamor – Segovia Guiomar – Valladolid Campo Grande. De hecho, ya el pasado 19 de abril ha circulado el primer tren comercial, inaugurando esta nueva línea.

Así, este nuevo itinerario desplazarse de Valladolid a Madrid en apenas una hora, y de Valladolid a Segovia en 32 minutos, ofreciendo a los usuarios una alternativa rápida y eficiente para sus viajes. Además, la compañía ha introducido un servicio directo hasta Alicante, reduciendo significativamente el tiempo de viaje entre Castilla y León y el Mediterráneo a 3 horas y 44 minutos, sin la necesidad de realizar transbordos. Para facilitar esta conexión, se ampliará el itinerario de dos de las cuatro frecuencias que operan entre Valladolid y Madrid.

Así mismo, se ha anunciado que ahora es posible alcanzar Albacete desde Valladolid en solo dos horas y 46 minutos, optimizando el acceso entre estas ciudades. Este avance en el servicio de trenes representa un paso importante hacia la mejora de las conexiones de transporte en el país, promoviendo una mayor movilidad y accesibilidad para los ciudadanos.

Otros destinos

Ouigo ha ampliado su red de conexiones ferroviarias, incluyendo a Cuenca, como nuevo destino en su oferta, a partir del próximo 1 de junio. Esta incorporación permitirá conectar Cuenca con tres importantes rutas: Madrid - Valencia, Madrid - Alicante y Valladolid - Alicante, todas atravesando la capital. La iniciativa contempla la implementación de dos frecuencias diarias de ida y vuelta, sumando un total de cuatro servicios diarios disponibles para los viajeros.

Esta expansión en el servicio brindará capacidad para 14.000 pasajeros a la semana, con potencial de duplicar esta cifra hasta alcanzar los 28.000 viajeros. La compañía dio a conocer que los tickets para estas nuevas rutas están disponibles desde el 19 de marzo, tanto en el sitio web oficial de Ouigo como en su aplicación móvil.

Los precios son accesibles, comenzando en una tarifa general de 9 euros y ofreciendo una tarifa reducida de 7 euros para niños entre 4 y 13 años, mientras que los menores de hasta 3 años podrán viajar sin costo, siempre que lo hagan en compañía de un adulto. Este lanzamiento representa un esfuerzo por parte de Ouigo por ofrecer mayores opciones de movilidad a precios competitivos para sus usuarios, fomentando así el uso del transporte ferroviario en España.

Medidas legales contra la compañía

Pero no es todo lo que reduce, pues el pasado 1 de abril, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, aseguró en una entrevista en Onda Cero que se está estudiando la posibilidad de acudir a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por la competencia desleal que, desde el Ministerio, entienden que la compañía de alta velocidad francesa Ouigo está cometiendo en su rivalidad con otros operadores como la italiana Iryo y la española Renfe.

Con sus palabras, el ministro criticó los precios tan bajos de dicha compañía, que está incurriendo en la venta de billetes “muy por debajo de coste desde el principio”. “Lo que iba a ser una competencia sana se convirtió en una guerra desde el primer minuto”, ha lamentado. Este hecho forzó a que Iryo y Renfe bajaran también sus precios para poder competir y reflejar “unos resultados muy malos en corredores que eran altamente rentables”.

Es por este motivo que el ministro no ha negado el hecho de que el precio de los billetes deberá subir “indefectiblemente”, puesto que no es sostenible mantenerlos tan bajos. “A menos que la operadora francesa esté en la idea de perder dinero los diez años que tienen en este momento comprometido de presencia en los corredores de alta velocidad más rentables de España, tendrá que subir los precios. Es que no hay otra solución”, ha explicado el ministro.