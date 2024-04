El TAD ordena repetir las elecciones a la RFEF

Fachada de la sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) (Diego Radamés/Europa Press)

El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ha dictaminado a favor de la apelación interpuesta por Miguel Galán, David Galán y Mario Otero cuestionando la validez de la composición de la Asamblea de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) durante su último proceso electoral. Esta decisión implica la necesidad de repetir dicho proceso electoral, un revés significativo para la actual administración de la RFEF.

La controversia surge tras la presentación de una reclamación por parte de Galán, argumentando irregularidades en la conformación de la Asamblea encargada de dirigir las elecciones. En respuesta, la Comisión Electoral de la RFEF presentó un recurso buscando validar tanto la Asamblea como el proceso electoral llevado a cabo. Sin embargo, el TAD ha determinado la invalidez de la Asamblea en cuestión, sentenciando que el proceso electoral debe ser realizado nuevamente para garantizar su integridad y conformidad con los estatutos reglamentarios.

La decisión del TAD no solo afecta a la administración actual de la RFEF, sino que también resalta la necesidad de revisar y posiblemente reformar los mecanismos de gobernanza y elección dentro de la organización. Se esperan en las próximas semanas detalles adicionales sobre la repetición del proceso electoral y las medidas a adoptar para asegurar su validez para ser divulgadas por las entidades correspondientes.

Miguel Galán impugna las elecciones a la presidencia de la RFEF

Miguel Galán, presidente de CENAFE y conocido crítico de la gestión actual de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), presentó oficialmente una impugnación contra las elecciones presidenciales de la entidad. La impugnación de Galán se sustenta en dos reclamaciones clave: la baja de condición de asambleístas de figuras prominentes como Luis Enrique y Jorge Vilda, y la ausencia de representación femenina en la Asamblea. “Yo voy a impugnar la baja de condición de asambleístas... y que con esta Asamblea no hay voto femenino”, aseguró Galán en declaraciones que subrayan la profundidad de sus objeciones hacia el proceso electoral.

Entre las irregularidades señaladas por Galán se encuentra la situación de hasta 39 asambleístas, de un total de 142, cuyos cargos supuestamente han caducado. Esto incluye a ocho jugadores profesionales sin licencia activa y una docena de jugadores no profesionales, además de entrenadores y árbitros en una condición similar. Significativamente, figuras como Luis Enrique, actualmente al frente del PSG, y Jorge Vilda, ahora liderando el equipo femenino de Marruecos, se encuentran entre los afectados.

La problemática se extiende a los clubes no profesionales, con varios mencionados por Galán por no estar en categoría nacional, lo que afecta directamente al panorama electoral. “No tiene ningún sentido celebrar unas elecciones a la presidencia donde el 40% de la misma no puede asistir”, afirmó Galán, evidenciando las deficiencias estructurales que, a su juicio, invalidan el proceso electoral en curso.

Galán había advertido previamente sobre los riesgos de repetir errores pasados, sugiriendo que la convocatoria a elecciones sin antes asegurar la regularidad y cumplimiento de los requisitos sería impugnable ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD). Su decisión de seguir adelante con la impugnación, a pesar de intentos por disuadirlo “por el bien del fútbol”, marca un firme compromiso con sus principios y con lo que considera son los mejores intereses del deporte rey en España.