Este es el sueldo que cobra Luis Enrique como entrenador del PSG: el mejor pagado de la Ligue 1, pero menos que su predecesor

El técnico español del Paris Saint-Germain, Luis Enrique (EFE/Alejandro García)

Desde su llegada al Paris Saint-Germain el verano pasado como reemplazo de Christophe Galtier, Luis Enrique ha marcado un antes y un después en el equipo francés. El técnico español no solo ha impregnado su sello en la plantilla con un estilo propio y decisiones firmes, sino que también ha enfrentado situaciones complejas, como las discusiones en torno a Kylian Mbappé.

Bajo su liderazgo, el PSG ha consolidado su dominio en la Ligue 1, manteniendo una ventaja de diez puntos sobre su perseguidor más cercano, el Stade Brestois. Además, el equipo se encuentra en la recta final de la Copa de Francia, enfrentándose al Lyon en la final el próximo 25 de mayo. Quizás, uno de los logros más destacados bajo la gestión de Luis Enrique ha sido la remontada ante el FC Barcelona de Xavi Hernández, asegurando su lugar en las semifinales de la Champions League y manteniendo viva la esperanza de alzar el trofeo europeo.

Luis Enrique sobre la presión de Mbappe y los 3 de arriba:

“Tenéis que repasar la presión de Mbappé.Hoy ha sido líder indiscutible de nuestro equipo en un aspecto del fútbol...

Repasad la presión de todo el equipo,ha permitido 3 presionaran a 5 y que pudieramos estar 4 contra..” pic.twitter.com/VkBRgKDNqd — Futbol por las venas (@futbolxvenas) April 17, 2024

El rendimiento excepcional del PSG esta temporada no solo ha reafirmado la posición de Luis Enrique como uno de los técnicos más destacados del fútbol europeo, lo que permite que se sitúe en lo más alto de entrenadores mejor pagados de la Ligue 1. Con un salario mensual bruto de 923.250 euros, supera ampliamente a su compañero del Mónaco, Adi Hütter, quien ocupa el segundo lugar con 250.000 euros, una abultada diferencia.

Sin embargo, pese a esta elevada remuneración del español, que lo sitúa por encima de su predecesor en el PSG, Christophe Galtier, a quien sustituyó en su llegada el pasado verano, no alcanza a la retribución económica que recibía el anterior técnico, Mauricio Pochettino, quien ingresaba 1.100.000 euros mensuales.

Top-10 entrenadores mejor pagados de la Ligue 1

Luis Enrique (PSG): 923.250 euros (brut mensuel) Adi Hütter (Monaco): 250.000 euros Paulo Fonseca (Lille): 220.000 euros Patrick Vieira (Strasbourg): 220.000 euros Julien Stéphan (Rennes): 180.000 euros Jean-Louis Gasset (OM): 150.000 euros Franck Haise (Lens): 150.000 euros Antoine Kombouaré (Nantes): 100.000 euros Pierre Sage (OL): 80.000 euros Francesco Farioli (Nice): 70.000 euros

La ‘polémica’ en torno a la figura de Mbappé

La gestión de Luis Enrique con Mbappé ha marcado un antes y un después desde que el delantero francés anunció su intención de abandonar el club. Antes considerado indispensable en el once titular, Mbappé ahora se ve relegado a una participación más limitada, siendo sustituido antes de concluir los partidos o comenzando desde el banquillo, un escenario previamente inimaginable para el jugador. El cambio en la dinámica del equipo está fundamentado en la visión de Luis Enrique, quien sostiene que es necesario que el equipo se adapte a jugar sin la presencia de Mbappé. “Jugará cuando lo considere oportuno, y cuando no, no jugará”, declaró el técnico español, enfatizando en la inevitable salida del jugador. Pese a esto, en la noche de Champions del martes, en la que el PSG consiguió darle la vuelta a la eliminatoria y superar al Barça, el francés fue líder indiscutible.

El enfado de Luis Enrique ante una pregunta en conferencia de prensa

“Es la misma música todas las semanas, es agotador. Soy entrenador, tomo decisiones todos los días. Seguiré haciéndolo hasta mi último día en París. Siempre trato de encontrar la mejor solución para el equipo. Si no entiendes mis decisiones, no me importa”, fue tajante para cerrar la polémica.