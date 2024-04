Xabi Alonso hace historia: conquista la Bundesliga con el Bayer Leverkusen y entierra la leyenda del ‘Neverkusen’

Xabi Alonso celebra con sus jugadores (EFE/EPA/LEON KUEGELER).

Los abrazos se suceden en el BayArena, la mayoría de ellos entre desconocidos que han forjado su vínculo compartiendo pasión. Las lágrimas inundan un recinto en el que más de 30.000 almas celebran una victoria que cambia el signo de la historia del Bayer Leverkusen. El triunfo sobre el Werder Bremen (5-0) ha desatado la euforia en el estadio -invasión de campo incluida tras el cuarto gol-, en el partido que ha proclamado campeón de la Bundesliga al equipo de Xabi Alonso, en la primera temporada completa del técnico donostiarra al frente. Un camino de nueve meses plagado de victorias -25 en 29 partidos- y carente de derrota alguna. El Leverkusen toma el testigo del Arsenal de Thierry Henry, Patrick Vieira, Robert Pires y Fredik Ljungberg, que se llevó aquella Premier League sin hincar la rodilla. En Alemania tienen sus propios invencibles.

Suman 42 partidos invictos entre todos los torneos que les hacen ser campeones de Liga, estar en la final de la DFB-Pokal -se miden el 25 de mayo al Kaiserslautern de Segunda en el Olympiastadion- y estar cerca de las semifinales de la Europa League tras ganar (2-0) al West Ham en la ida de los cuartos. Sólo un partido les separa del récord de la Juventus, que estuvo 43 duelos sin perder en la 2011-12. Para la eternidad de la historia teutona quedan inscritos los nombres de Alejandro Grimaldo, Jeremie Frimpong, Florian Wirtz y Granit Xhaka, los líderes del Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, al que le han sobrado cinco jornadas para sellar la hazaña. Es la primera de siempre en las vitrinas del Bayer, que rompe así la hegemonía del Bayern de Múnich extendida durante once años. También el récord del Bayern de Guardiola, que pasó 28 jornadas sin perder, el Leverkusen ya lleva 29 y sumando.

Del descenso al cielo con Xabi Alonso

Poco más de un año y medio ha necesitado Xabi Alonso para cautivar al Bayer Leverkusen. En octubre de 2022 se hizo cargo de un equipo que habitaba la zona de descenso y cuyos jugadores eran un mar de dudas. Carecían de confianza en sí mismos y eso se veía reflejado en el campo: sólo habían logrado una victoria en ocho jornadas y, por si fuera poco, el modesto Elversberg, de Tercera División, les había apeado de la Copa alemana en la primera ronda.

“La energía y la confianza del equipo era baja cuando llegué. Así que traté de que los jugadores volvieran a creer en sí mismos. Invité a futbolistas que no habían jugado tanto antes a que demostraran su valía” explicó un Xabi Alonso que en seis meses había cambiado el rumbo del club. El donostiarra no sólo sacó al Leverkusen de los puestos de descenso, sino que logró el billete para disputar competición europea este curso y llegó hasta las semifinales la pasada edición de la Europa League. Todo ello habiéndose hecho cargo del cuadro alemán con la temporada empezada, lo que impide a un técnico tener a su disposición jugadores de su gusto y obliga a implantar su idea de forma apresurada.

A lo largo de su primer stage de pretemporada, en el que conversó con este medio, Xabi Alonso dejó claras las ideas de su filosofía. “A mí siempre me ha gustado controlar los partidos, pero no es fácil porque la Bundesliga es frenética. Queremos ser un equipo dinámico, que juegue un fútbol atractivo y que haga disfrutar a la gente… pero que, a su vez, sea intenso, sepa aguantar los resultados y defensivamente no sea frágil”, explicaba Alonso a Infobae España. Xabi fue el gran valedor del fichaje de Grimaldo, que ha arrasado esta temporada con nueve goles, 11 asistencias y la convocatoria de la selección. “Xabi Alonso ha sido clave para que yo llegase al Leverkusen. Apostó por mí. Me transmitió su confianza y lo que quería de mí”, aseguraba el futbolista a este medio.

Otros como Wirtz, diamante del fútbol alemán, también ha notado la mano del técnico donostiarra. “He aprendido muchas cosas del míster. Cómo y cuándo pasar. Trato de ser más consistente. Hemos hablado mucho de lo que es importante para mí y para el equipo”, desvela a Infobae España. El teutón se ha convertido este curso en el futbolista más joven en alcanzar 50 partidos de Bundesliga y en la brújula del Leverkusen.

Adiós al ‘Neverkusen’

Un objetivo, el de ganar la Bundelisga, por encima de las expectativas a principio de curso. “Tenemos que entrar en Champions”, aseguraba el CEO del club, Fernando Carro, a Infobae España durante el stage de pretemporada de los alemanes en Austria. Fernando se centraba en las competiciones del K.O. -Copa alemana y Europa League- como torneos que albergaban más posibilidades de tocar metal. Y no se equivocaba en su conversación con este periódico. Su equipo ya está en la final. Mientras causa admiración y bate sus récords, también rompe la maldición del ‘Neverkusen’.

El ‘gafe’ que acompaña al Bayer es digno de estudio. Los más longevos del lugar han visto, desde la Copa ganada en 1993, cómo se le escapaban dos Bundesligas -en otras tres acabó segundo-, una final de Champions y tres finales de Copa con todo a su favor. La verdadera maldición arranca el 20 de mayo de 2000. El Leverkusen sólo necesitaba un punto en la última jornada para ser campeón de Liga. La ‘leyenda de pupas’ se agigantó en la 2001-02, con Klaus Toppmöller en el banquillo. El Leverkusen perdió tres títulos (Liga, Copa y Champions) en 11 días. El ‘K.O.’ más sangrante fue el que sufrió en la Bundesliga.

Era líder con cinco puntos de ventaja a tres jornadas del final, pero dos derrotas ante Werder Bremen (1-2) y Núremberg (1-0) provocaron que ni siquiera llegara líder a la última jornada. “Lo que persigue a este equipo es el hecho de acabar segundo. Siempre lo suelo comparar con el Atlético de Madrid. La historia le debe una Champions y creo que una Bundesliga al Bayer Leverkusen, estoy convencido”, asegura Fernando Carro a este medio sobre el mal fario del Bayer a la hora de disputar las finales. El éxito del Bayer Leverkusen gestado por españoles es ya una realidad. Carro manda en los despachos y Xabi en el banquillo, donde seguirá la próxima temporada. Larga vida al Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. El de los invencibles.