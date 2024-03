La Fórmula 1 pronostica el fichaje de Alonso por Mercedes para la temporada que viene

Alonso y Hamilton durante el GP de Baréin (REUTERS).

No hay un día tranquilo en la Fórmula 1 desde que volvieran a rugir los motores en Baréin. Los seísmos han sacudido el Gran Circo con el incendio en la FIA por el supuesto trato de favor de su presidente hacia Alonso al presionar para levantarle la sanción en el GP de Arabia de 2023, la rumorología en los asientos y el Horner Leaks, que ha provocado una guerra civil en Red Bull. La escudería austríaca atraviesa un momento de incertidumbre y turbulencias alrededor de la figura de Christina Horner, absuelto en la investigación interna por “comportamiento sexual inapropiado” hacia una empleada, aunque de nuevo atacado desde un e-mail fantasma con fotos y conversaciones supuestamente enviadas a toda la prensa de la F1.

No obstante, el baile de nombres a los mandos del volante se ha vuelto una constante desde que se oficializó la llegada de Hamilton a Ferrari. El movimiento desencadenará un efecto dominó cuya especulación copa todas las conversaciones del paddock. Por el momento, Sainz, al que le ha quitado Lewis el asiento, deberá buscar equipo y Mercedes un nuevo piloto primera espada. A todo esto, Verstappen tampoco tiene claro su futuro en Red Bull, pero centrémonos en la escudería de Toto Wolff.

El director de Mercedes, encantado con la opción Alonso

Buena parte de los más talentosos, léase en este apartado los nombres de Verstappen, Leclerc, Norris y el propio Hamilton, están comprometidos para 2025, por lo que el director de Mercedes deberá rastrear la parrilla en busca del piloto adecuado. Uno que sea capaz de pelear por podios y victorias, que es el objetivo del equipo teutón. En ese proceso de búsqueda, Wolff se encuentra dos escenarios posibles. Optar por un joven prometedor, tipo Albon, o apostar por veteranía, como puede ser Fernando Alonso.

El asturiano acaba contrato a finales de 2024 y, hasta ahora, no ha renovado su vínculo con Aston Martin. Otro aspecto positivo para la candidatura de Alonso es que mantiene una excelente relación con Russell. “Estoy ansioso por tomar junto con mis colegas las decisiones correctas sobre quién estará en esta cabina el próximo año. Tal vez esto sea la oportunidad de hacer algo valiente”, señala el jefe de Mercedes. “Hace 48 horas no habría pensado que Lewis me diría que pilotaría Ferrari el año que viene. Por eso no descartaría nada en la Fórmula 1. Los pilotos toman la decisión de conducir para un equipo o no. Por eso no lo descartaría nada en absoluto, en ningún momento”, declaró Toto Wolff en Motorsport-Magazin.com al ser preguntado por Alonso y Verstappen.

Alonso a Mercedes y Sainz a Aston Martin

La propia Fórmula 1 no se ha mostrado ajena al efecto dominó que se está cultivando y, en su canal oficial de Youtube, ha hecho sus apuestas y llegado a sorprendentes conclusiones. Al menos así lo parecen a día de hoy en lo que afecta a los pilotos españoles. Según la F1, Fernando Alonso, quien ha asegurado que no va a empezar a pensar en el futuro hasta dentro de unas carreras, correrá el próximo año en Mercedes, junto a su amigo George Russell. Y si Fernando Alonso se marcha de Aston Martin, alguien debe sustituirlo. Y, según la Fórmula 1 este sería… Carlos Sainz.

Lo llamativo de todas estas supersticiones está directamente relacionado con Red Bull. Pese al distanciamiento existente dentro de la escudería austríaca, la Fórmula 1 pronostica que Verstappen seguirá, aunque sin Checo Pérez a su lado. El mexicano no aparece con volante alguno, el suyo se lo quedaría Ricciardo, quien ya formó parte del equipo de las bebidas energéticas. Otra ausencia llamativa es la de Esteban Ocon, sin equipo para el año que viene según la F1.