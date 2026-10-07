Leonardo DiCaprio se presentó con 17 años al casting de esta película y Robert De Niro pidió actuar con él: “Pensé que había arruinado mi oportunidad”

Ellen Barkin, Leonardo DiCaprio y Robert De Niro en 'Vida de este chico'. (Warner Bros)

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A los 11 años, Leonardo DiCaprio ya sabía que quería ser actor. Aunque de niño ya participaba en anuncios y tuvo una breve aparición en televisión con cinco años, fue entonces cuando decidió tomárselo en serio. A los 12, comenzó a ver obsesivamente películas de algunos de sus grandes ídolos para actuar como ellos: Al Pacino, Dustin Hoffman, Robert De Niro. ¿Quién imaginaba que, apenas cinco años después, sería este último quien pidiera actuar con él?

A finales de 1991, más de 400 jóvenes actores audicionaron para el papel de Toby Wolff en Vida de este chico (disponible en Filmin y Prime Video hasta el próximo 9 de octubre), una película sobre la relación de un adolescente con su madre y un padrastro autoritario. Robert De Niro, que buscaba un talento convincente para interpretar a su hijastro, supervisó personalmente las pruebas. Leonardo DiCaprio, con solo 17 años y una breve carrera en televisión, llegó dispuesto a hacerse con el papel.

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Durante la audición final, DiCaprio tuvo que improvisar una discusión directamente frente a De Niro. En lugar de intimidarse ante una leyenda del cine, Leonardo se levantó de la silla, tiró un tazón de cereales al suelo y le gritó en la cara con enorme agresividad. Su audacia dejó a todo el equipo en absoluto silencio y asombró al propio De Niro. “Ese chico... ahí hay algo interesante. Elegid a ese”, le comentó al productor Art Linson.

Leonardo DiCaprio y Robert De Niro en 'Vida de este chico'. (Warner Bros)

“Pensé que había arruinado mi oportunidad por completo”

Leonardo DiCaprio fue el elegido para protagonizar la película junto a De Niro y Ellen Barkin, que interpretaba a la madre del joven. La apuesta sería todo un éxito: a pesar de su rendimiento discreto en taquilla, la prensa especializada elogió el ritmo del drama y la autenticidad de la historia, pero la mayoría de los aplausos se los llevó el propio Leonardo DiCaprio. Los críticos destacaron su capacidad para sostener un pulso interpretativo de igual a igual frente a una figura tan imponente como Robert De Niro.

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Su formidable actuación llamó de inmediato la atención de directores y productores de Hollywood, lo que le permitió conseguir poco después su icónico papel en ¿A quién ama Gilbert Grape?, la interpretación que le valdría la primera nominación al Óscar de su vida a los 19 años. Además, la gran actuación de DiCaprio en el rodaje impresionó al propio De Niro, quien llamó personalmente a su amigo y socio Martin Scorsese para recomendarle que trabajara con él en el futuro, un gesto muy poco habitual en el veterano actor que cambió para siempre la carrera de aquel joven “interesante”.

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Con el paso de los años, DiCaprio ha recordado más de una vez esa escena en la que decidió atreverse a improvisar frente a De Niro. “Había muchísima competencia y ninguno sabía quién se quedaría con el papel. Hice lo único que se me ocurrió para destacar: le grité a todo pulmón durante la audición. El cuarto entero estalló en risas... Yo me senté con la cabeza completamente roja y pensé que había arruinado mi oportunidad por completo”, contaría más adelante. Sin embargo, había ocurrido todo lo contrario, pues ese mismo día, su ídolo de la infancia lo elegiría de entre cientos de candidatos para trabajar con él.

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