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Por qué el 6 de octubre es el Día del Cine Español y cuál es la película que puedes ver gratis para celebrarlo

Desde 2021 se ha establecido esta fiesta que conmemora uno de los títulos más importantes de nuestro cine

El 6 de octubre se celebra el Día del Cine Español-
El 6 de octubre se celebra el Día del Cine Español-
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El cine español celebra este 6 de octubre su jornada anual conmemorativa, el Día del Cine Español, una fecha instaurada hace pocos años para reivindicar el valor cultural de la producción nacional. La efeméride recuerda el fin de rodaje de una película considerada clave en la historia del séptimo arte español y, además, permite disfrutar hoy de una proyección especial y gratuita en Madrid.

El Día del Cine Español se celebra cada 6 de octubre porque esa fecha, pero de 1952, marcó el final del rodaje de Esa pareja feliz, dirigida por Luis García Berlanga y Juan Antonio Bardem. El Gobierno eligió este día en 2021 para reconocer la huella del cine nacional en la vida cultural y social del país. La jornada fue instaurada por el Consejo de Ministros en 2021, a propuesta del entonces ministro de Cultura y Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes. El objetivo declarado fue “reconocer el papel de las y los cineastas, y su influencia e importancia en la vida cultural y social de nuestro país, así como el valor patrimonial de nuestro cine”.

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La decisión se tomó en un contexto marcado por la crisis derivada de la pandemia de coronavirus, que había afectado de forma profunda a todo el sector audiovisual. Con la creación de esta fecha se buscó “reconocer el valor patrimonial de nuestro cine y el papel que ha desempeñado a lo largo de su historia y que ha de seguir desempeñando”. Rodríguez Uribes definió la celebración como un homenaje permanente. “El Día del Cine Español será la fiesta del cine en este país, y cada 6 de octubre celebraremos la suerte que tenemos de ser testigos, espectadores más bien, de la profunda huella que deja nuestro cine en el presente y en el futuro de este país, y por extensión, en nuestras vidas”, afirmó el entonces ministro. Unos años han pasado desde entonces, pero lo cierto es que la fiesta no ha hecho más que mejorar, con cada vez más instituciones y plataformas volcadas en promocionar y difundir nuestro cine.

Imagen de 'Esa pareja feliz'
Imagen de 'Esa pareja feliz'

El rodaje que marcó la fecha

La elección del 6 de octubre no fue casual: ese día de 1952 finalizó oficialmente el rodaje de Esa pareja feliz, escrita y dirigida al alimón por Berlanga y Bardem. La película estuvo protagonizada por Fernando Fernán Gómez, junto a Elvira Quintillá, Félix Fernández y José Luis Ozores. El Gobierno justificó esta elección al calificar la cinta como “la película crisol”. Según el argumento oficial, la obra “no solo es relevante porque reúne a algunos de los más destacados protagonistas de la generación, sino porque también combina a la perfección una serie de principios narrativos, éticos y estéticos” que volverían a aparecer en los mejores trabajos posteriores de ambos directores.

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Coincidiendo con la celebración, Esa pareja feliz puede verse hoy en el Cine Doré, sede de la Filmoteca Española en Madrid. La proyección está programada a partir de las 17 horas y tendrá entrada gratuita para el público que quiera asistir. Esta sesión especial ofrece la posibilidad de revisar en pantalla grande la cinta que dio origen a la fecha conmemorativa, en el mismo espacio dedicado a la conservación y difusión del patrimonio cinematográfico español. El Día del Cine Español ha coincidido en distintas ediciones con aniversarios de figuras centrales de la cinematografía nacional. En ocasiones anteriores, la jornada permitió conmemorar fechas destacadas vinculadas a Berlanga, Fernán Gómez, Segundo de Chomón y Bardem. En 2023, la celebración coincidió además con los centenarios de Ana Mariscal, nacida el 31 de julio de 1923, y José María Forqué, nacido el 8 de marzo de 1923, dos figuras de referencia en distintas etapas del cine español.

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