España Cultura

Cillian Murphy desmiente que vaya a ser el próximo Voldemort en la serie de ‘Harry Potter’: “Buena suerte a quien lo haga”

El actor reconoce que sus hijos le han hablado de ello, pero niega cualquier vinculación con la serie de HBO Max

David Pardillos

Por David Pardillos

Guardar
Se anuncia el lanzamiento de la serie de Harry Potter en Max (Créditos: Max)

A primera vista, los rumores parecían tener vida propia: ¿sería Cillian Murphy el próximo en encarnar al icónico villano Voldemort en la inminente serie de Harry Potter de HBO? En una intervención reciente en el pódcast Happy Sad Confused, presentado por Josh Horowitz, el propio Murphy disipó cualquier duda alrededor de este rumor y aseguró no tener ningún vínculo con el proyecto, a pesar de la insistencia de una parte del fandom.

Durante el episodio, Murphy se mostró sorprendido por la viralidad de la especulación, comentando que fue su propia familia la encargada de mostrarle mensajes y publicaciones en redes sociales donde se asociaba su nombre al célebre antagonista. “No sé nada sobre eso”, fue su declaración tajante, citada por Variety, ante los comentarios sobre su supuesta participación en la saga televisiva. El actor, reconocido recientemente por su papel en Oppenheimer, añadió con ironía que no sería sencillo ponerse en la piel de Lord Voldemort después del trabajo realizado por Ralph Fiennes. “Es realmente difícil estar a la altura de lo que hizo Ralph Fiennes. El hombre es una auténtica leyenda de la actuación, así que buena suerte a quien tenga que ocupar ese lugar”, sentenció, en alusión al trabajo desarrollado por Fiennes en las películas de la franquicia.

Murphy también bromeó sobre uno de los aspectos icónicos del personaje. Haciendo referencia a la fisonomía de Voldemort, cuyo rostro fue digitalmente modificado para eliminar la nariz, el actor comentó entre risas que está “muy apegado” a la suya como para prescindir de ella. El respaldo a Murphy para interpretar a Voldemort no surgió sólo de los seguidores de la saga. En diciembre, Ralph Fiennes, responsable de dar vida al siniestro mago en cinco de las ocho películas originales de Harry Potter, había expresado su apoyo a la idea durante el programa Watch What Happens Live. Fiennes se mostró entusiasta ante la sugerencia: “Cillian es un actor fantástico”. Es una sugerencia maravillosa. Yo estaría completamente a favor de Cillian, sí”.

Voldemort, el gran villano de
Voldemort, el gran villano de la saga de Harry Potter - crédito Antena 3

Un villano a la altura de pocos

La figura de Voldemort en la narrativa cinematográfica de Harry Potter ha tenido diferentes rostros a lo largo de los años. En la primera adaptación, Harry Potter y la piedra filosofal (2001), Voldemort aparece como un enigmático rostro en la nuca del Profesor Quirrell, interpretado por Ian Hart y con voz de Richard Bremmer en un flashback. La segunda entrega, La cámara secreta (2002), mostró a un joven Voldemort, encarnado por Christian Coulson en una retrospectiva. El personaje quedaría ausente en El prisionero de Azkaban (2004), mientras que a partir de El cáliz de fuego (2005) hasta Las Reliquias de la Muerte: Parte 2 (2011), fue Ralph Fiennes quien asumió plenamente el rol aterrador del mayor antagonista de la saga.

Mientras el universo de los rumores sobre el futuro Voldemort sigue creciendo, la producción de HBO continúa avanzando con el casting de los personajes principales. Variety señala que hasta el momento se han confirmado actores y actrices para los papeles de Harry, Ron, Hermione, Dumbledore, Snape, McGonagall y Hagrid, entre otros. La expectativa en torno a la elección del nuevo responsable de encarnar a Voldemort, figura central en la historia de J.K. Rowling, permanece latente y alimenta el debate entre fans y observadores de la industria. La incógnita sobre la identidad del próximo Voldemort queda sin resolver, mientras la serie de Harry Potter de HBO sigue configurando su elenco y los seguidores de la franquicia aguardan nuevas noticias sobre el destino de su villano más emblemático.

Temas Relacionados

Cillian MurphyHarry PotterActoresSeriesSeries EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Las claves de la resurrección de ‘Dexter’, el psicópata justiciero más querido de la televisión: investigará a una sociedad secreta de asesinos en Nueva York

Se estrena en Skyshowtime (incluida en Movistar Plus+) una nueva serie dentro de la franquicia protagonizada por Michael C. Hall, al que se suman Uma Thurman y Peter Dinklage

Las claves de la resurrección

Revelado el primer vistazo al Dr. Doom de Robert Downey Jr. para la próxima película de ‘Vengadores’: incluye una escena icónica de los cómics

Ha sucedido durante un espectáculo de luces con drones en la exposición de Disney Studios en Shanghai, en el que también se han revelado otros detalles

Revelado el primer vistazo al

La aclamada serie de HBO con estrellas como Reese Witherspoon o Nicole Kidman que volverá más de seis años después de su última temporada

Después de un tiempo parada y con vistas a ser cancelada, este drama sobre tres madres adineradas ha encontrado nueva guionista y ya está en marcha

La aclamada serie de HBO

‘El cautivo’: un Amenábar sin ideas, rancio y cercano al parque temático histórico de cartón piedra

El director cuenta la historia de un joven Miguel de Cervantes en una aventura tan vacía como impostada, sin el mayor interés subversivo por proponer que la posibilidad de que el escritor fuera gay

‘El cautivo’: un Amenábar sin

Los mejores estrenos de la semana: de la odisea de Miguel de Cervantes en ‘El cautivo’ al enfrentamiento de Pedro Pascal y Joaquin Phoenix en ‘Eddington’

La película de Alejandro Amenábar sobre el autor de ‘El Quijote’ o la nueva locura del director de ‘Midsommar’ con Joaquin Phoenix y Emma Stone, estos son los títulos destacados de la semana

Los mejores estrenos de la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Qué es el ‘Rexcatering’: un

Qué es el ‘Rexcatering’: un sistema para recuperar y distribuir alimentos sobrantes en los comedores escolares

Madrid acogerá una nueva ronda de negociación comercial entre China y Estados Unidos

Así fue la botadura de la fragata F-111 de la Armada Española: Pedro Sánchez y la Reina Sofía encabezaron la ceremonia

El presidente de Ceuta defiende a su exvicepresidenta y a la exdelegada del Gobierno por la repatriación de menores

El PP sangra hacia Vox: más de un millón de votantes populares migrarían hacia la ultraderecha en las próximas elecciones, según el CIS

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1 de este 12 septiembre

Juanma Lorente, abogado laboralista, sobre la situación laboral en España: “Te van a despedir, siento ser yo el que te lo diga”

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 12 septiembre

El ministro Carlos Cuerpo sorprende hablando en japonés durante un encuentro con inversores en Tokio

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 12 de septiembre

DEPORTES

Se retiran los siete jugadores

Se retiran los siete jugadores de ajedrez israelíes que iban a participar en el Open de Sestao

La UEFA dice no al partido Villarreal - FC Barcelona en Miami, aunque iniciará una ronda de consultas

El Metropolitano será sede de la Champions 2027 por segunda vez en la historia

El dinero que podría pagar el FC Barcelona por el retraso con la reapertura del Camp Nou: se trata de cláusulas millonarias

La policía detiene a dos activistas durante la etapa 18 de La Vuelta que intentaban saltar la valla para interrumpir el paso de los ciclistas