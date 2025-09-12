Cillian Murphy desmiente que vaya a ser el próximo Voldemort en la serie de ‘Harry Potter’: “Buena suerte a quien lo haga”

Se anuncia el lanzamiento de la serie de Harry Potter en Max (Créditos: Max)

A primera vista, los rumores parecían tener vida propia: ¿sería Cillian Murphy el próximo en encarnar al icónico villano Voldemort en la inminente serie de Harry Potter de HBO? En una intervención reciente en el pódcast Happy Sad Confused, presentado por Josh Horowitz, el propio Murphy disipó cualquier duda alrededor de este rumor y aseguró no tener ningún vínculo con el proyecto, a pesar de la insistencia de una parte del fandom.

Durante el episodio, Murphy se mostró sorprendido por la viralidad de la especulación, comentando que fue su propia familia la encargada de mostrarle mensajes y publicaciones en redes sociales donde se asociaba su nombre al célebre antagonista. “No sé nada sobre eso”, fue su declaración tajante, citada por Variety, ante los comentarios sobre su supuesta participación en la saga televisiva. El actor, reconocido recientemente por su papel en Oppenheimer, añadió con ironía que no sería sencillo ponerse en la piel de Lord Voldemort después del trabajo realizado por Ralph Fiennes. “Es realmente difícil estar a la altura de lo que hizo Ralph Fiennes. El hombre es una auténtica leyenda de la actuación, así que buena suerte a quien tenga que ocupar ese lugar”, sentenció, en alusión al trabajo desarrollado por Fiennes en las películas de la franquicia.

Murphy también bromeó sobre uno de los aspectos icónicos del personaje. Haciendo referencia a la fisonomía de Voldemort, cuyo rostro fue digitalmente modificado para eliminar la nariz, el actor comentó entre risas que está “muy apegado” a la suya como para prescindir de ella. El respaldo a Murphy para interpretar a Voldemort no surgió sólo de los seguidores de la saga. En diciembre, Ralph Fiennes, responsable de dar vida al siniestro mago en cinco de las ocho películas originales de Harry Potter, había expresado su apoyo a la idea durante el programa Watch What Happens Live. Fiennes se mostró entusiasta ante la sugerencia: “Cillian es un actor fantástico”. Es una sugerencia maravillosa. Yo estaría completamente a favor de Cillian, sí”.

Voldemort, el gran villano de la saga de Harry Potter - crédito Antena 3

Un villano a la altura de pocos

La figura de Voldemort en la narrativa cinematográfica de Harry Potter ha tenido diferentes rostros a lo largo de los años. En la primera adaptación, Harry Potter y la piedra filosofal (2001), Voldemort aparece como un enigmático rostro en la nuca del Profesor Quirrell, interpretado por Ian Hart y con voz de Richard Bremmer en un flashback. La segunda entrega, La cámara secreta (2002), mostró a un joven Voldemort, encarnado por Christian Coulson en una retrospectiva. El personaje quedaría ausente en El prisionero de Azkaban (2004), mientras que a partir de El cáliz de fuego (2005) hasta Las Reliquias de la Muerte: Parte 2 (2011), fue Ralph Fiennes quien asumió plenamente el rol aterrador del mayor antagonista de la saga.

Mientras el universo de los rumores sobre el futuro Voldemort sigue creciendo, la producción de HBO continúa avanzando con el casting de los personajes principales. Variety señala que hasta el momento se han confirmado actores y actrices para los papeles de Harry, Ron, Hermione, Dumbledore, Snape, McGonagall y Hagrid, entre otros. La expectativa en torno a la elección del nuevo responsable de encarnar a Voldemort, figura central en la historia de J.K. Rowling, permanece latente y alimenta el debate entre fans y observadores de la industria. La incógnita sobre la identidad del próximo Voldemort queda sin resolver, mientras la serie de Harry Potter de HBO sigue configurando su elenco y los seguidores de la franquicia aguardan nuevas noticias sobre el destino de su villano más emblemático.