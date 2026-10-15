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Vox asegura que su intención es garantizar las pensiones "a costa de lo que sea"

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Madrid, 15 oct (EFE).- La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha dicho este jueves que la intención de su partido es que las pensiones en España estén garantizadas "a costa de lo que sea".

En rueda de prensa en el Congreso, preguntada por la alerta expresada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que corren riesgo las pensiones si gobernasen PP y Vox, Millán ha dicho que, al contrario, es con los socialistas con quienes "peligran".

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"Nuestra intención es garantizar las pensiones a todos los mayores", ha dicho, y ha enfatizado: "Con Vox en un Gobierno las pensiones se van a pagar, a costa de lo que sea".

Además, ha apuntado que el Gobierno de Sánchez "no puede dar lecciones de gestión pública" debido a la inflación, la corrupción o los malos resultados del informe PISA de los escolares, según ha puesto como ejemplos.

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Ha evitado contestar a si Vox defiende un sistema mixto (público-privado) para las pensiones y ha reiterado que el Gobierno de Sánchez malgasta dinero público "en cosas ineficientes" y no ofrece datos reales sobre las cuentas del Estado.

Por ello, ha dicho que cuando Vox llegue al Gobierno es cuando conocerán "realmente cuál es el estado de la nación" y, entonces, "habrá muchas cosas que habrá que cambiarlas", pero que no conocerán "en qué sentido" hasta que no vean las cuentas.

Ha reiterado que las pensiones con Vox estarían garantizadas "como sea" y ha repetido varias veces tras mencionar a los mayores que "las oportunidades para los jóvenes" también estarán garantizadas.

Fuentes de Vox han añadido a los periodistas que nunca han dicho que su intención sea privatizar las pensiones.

Sobre la posibilidad de que Vox y PP se alíen para las listas electorales al Senado, Millán ha indicado que confían en la "capacidad, convicciones y fuerza" que tienen como partido, aunque a continuación ha recordado que el plazo para las coaliciones termina este viernes y, por tanto, ha añadido a los periodistas: "Mañana verán en qué queda la cosa".

Preguntada de nuevo si eso significa que no está descartada una lista conjunta, la portavoz parlamentaria de Vox ha repetido que "mañana se verá", pero también que su partido es "bastante previsible" y que son "muy conservadores para todo". EFE

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