Bordalás: “El resultado es claro, pero el Manises nos ha puesto en dificultades”

Manises (Valencia), 26 nov (EFE).- El entrenador del Getafe, José Bordalás, se mostró este martes satisfecho por la solvencia con la que su equipo superó la primera ronda de la Copa del Rey pero destacó las dificultades que les puso el Manises.

"No ha sido sencillo, después de los penaltis parecía que íbamos a tener más dificultades pero con los goles fue más cómodo. El empuje y la actitud del Manises es a destacar, han perdido con mucho orgullo y en ningún momento bajaron los brazos", apuntó el técnico en referencia a los dos penaltis que paró el guardameta local.

Bordalás agradeció el trato que les dispensó el club valenciano y el emotivo homenaje que organizó a las víctimas y afectados por la dana del pasado 29 de octubre.

“Es muy especial, en primer lugar agradecer el trato recibido en todo momento por parte del Manises, su afición, han cuidado todos los detalles y nos hemos sentido muy a gusto. Ha sido muy especial y muy emotivo", destacó Bordalás, que es alicantino y que recientemente entrenó al Valencia.

"No es una fiesta porque todo está muy reciente, tenemos en la mente el recuerdo fatídico de lo que ha ocurrido y lo más importante es que no nos olvidemos de lo que ha ocurrido y los afectados. Seguiremos recordando y ayudando a toda la gente. Vuelvo a casa y me he sentido muy feliz y a gusto en todo momento", aseguró.

Bordalás se mostró consciente de que el técnico local, Santi Marín, afrontaba el encuentro tras haberle comentado el domingo la directiva que solo un triunfo en este duelo aplazaría su destitución.

"He podido compartir un rato con él, un chaval majísimo, un encanto y hemos hablado de fútbol. No he querido preguntarle, no sé los motivos y no puedo opinar. Ha sido muy respetuoso, educado y el resultado es claro pero ha habido momentos en los que nos han puesto en dificultades", recordó.

"En estas primeras rondas es lo que hay, no es nada extraño, no estamos habituados pero todos han jugado en este terreno de juego sintético y no es excusa. No estamos para quejarnos ante un rival que dispone de pocos medios. Para mí siempre es una alegría afrontar este tipo de partidos", añadió.

Respecto a los canteranos a los que alineó dijo que los vio bien y que varios llevan "mucho tiempo" entrenándose con ellos. "No es novedoso para ellos, han estado a un buen nivel para lo que era el partido sobre todo por el comportamiento de los chicos", concluyó. EFE

