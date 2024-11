Planas asegura que el Gobierno trabaja para renovar el acuerdo pesquero de UE con Senegal

Madrid, 19 nov (EFECOM).- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha manifestado este martes en el Senado que el Gobierno está trabajado junto con el sector para que la Unión Europea (UE) y Senegal renueve el acuerdo pesquero, que caduca este mes.

En respuesta a una pregunta de la senadora del PNV Estefanía Beltrán de Heredia durante el pleno de la cámara alta, Planas ha asegurado que, en el caso de que no fuese posible renovar el acuerdo, se trabajará en buscar una salida en nuevos caladeros para la flota afectada.

Planas ha explicado que Senegal tiene "tarjeta amarilla" por no combatir adecuadamente "la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada", cuestiones que, según el ministro, hacen "muy difícil la conclusión a corto plazo del acuerdo".

El ministro ha recordado también las limitaciones de pesca impuestas por Senegal en 2022 y cómo el Gobierno ha convocado unas ayudas para compensar las pérdidas de ingresos a los barcos españoles que se han visto afectados, de un máximo de 250.000 euros por buque.

En 2022, los buques españoles que faenaban en Senegal tuvieron que parar porque ese país vetó la entrada a la bahía de Han para proveerse de cebo vivo y además sus autoridades decidieron no expedir nuevas licencias de pesca a los barcos de la UE.

La flota atunera vasca amarrada en Senegal alertó incluso del riesgo de quiebra y pidió compensaciones, también a la Comisión Europea.

Planas también ha valorado el resultado de la reunión de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (Iccat), celebrada esta semana en Limasol (Chipre), porque aumentarán las capturas de patudo y de pez espada para la flota española.

El ministro ha señalado que la reunión ha dado luz verde a un proyecto piloto para evaluar la viabilidad de las granjas de atún rojo en el Cantábrico, un proyecto que ha calificado de "pionero" y que, según valorado, va a ayudar a al sector pesquero del País Vasco. EFECOM