Tebas: El Barcelona está en un gran momento y el Madrid, aunque parece que le cuesta, gana

Madrid, 21 oct (EFE).- Javier Tebas, presidente de LaLiga, remarcó al ser preguntado sobre 'el clásico', que se disputa este sábado a las 21.00 horas en el Santiago Bernabéu, correspondiente a la jornada 11, que el Barcelona "está en un gran momento", y el Madrid, "aunque parece que le cuesta jugar, gana"

"Tal como están las cosas y como está, el Barcelona desde luego tiene posibilidades de ganar. El Madrid, aunque parece que le cuesta jugar, gana. Por lo tanto, es un partido importante en el que cualquiera puede ganar y tengo la sensación de que el Barcelona está en un gran momento que nadie esperaba", dijo, este lunes, Tebas en el acto de LaLiga en el que se daban las claves para combatir el discurso del odio en el fútbol.

El Barcelona, que llega como líder con tres puntos de ventaja sobre el Real Madrid, suma 27 puntos de 30 posibles, con un bagaje de 9 victorias y una única derrota frente a Osasuna, y el conjunto merengue, con 24 puntos, sigue invicto en este inicio liguero con 7 victorias y tres empates, por lo que el partido frente a los blaugranas será decisivo si quiere recortar distancias.

Por otro lado, Tebas también habló de las palabras de Marcelino García-Toral, entrenador del Villarreal, que se mostró muy crítico con el árbitro de VAR, Figueroa Vázquez, al llamar a García Verdura para que viese un posible penalti, que finalmente pitó, y puso las tablas en el marcador en el minuto 87 en el partido que enfrentó al Villarreal contra el Getafe el pasado domingo.

"Llega un árbitro en el VAR que está descendido, y si estás descendido es porque no eres muy bueno, y llama al árbitro, solo por afán de protagonismo, y deja al árbitro pitar", comentó Marcelino tras el encuentro en referencia a Figueroa Vázquez que llamó a García Verdura para ver el penalti.

"Estoy seguro de que si en vez de un árbitro joven hubiera sido un árbitro más experto no le hubiera llamado (a García Verdura), o no le hubiera hecho caso", añadió.

Al ser preguntado por estas palabras, el presidente de LaLiga comentó: "Es el árbitro que designa el Comité Técnciod e Árbitros (CTA) y no he visto la jugada, pero bueno, Marcelino como se queja de todo pues que se siga quejando. No hay más. Entonces tiene derecho a hacerlo y una más en la lista". EFE