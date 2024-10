AMP-Albares pide a Londres que "diga sí" al acuerdo sobre Gibraltar antes del 10 de noviembre o habrá controles en Verja

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha trasladado nuevamente la presión a Reino Unido y ha pedido que "diga sí" al acuerdo sobre Gibraltar puesto sobre la mesa por España y la Comisión Europea, advirtiendo de que de no hacerlo antes del 10 de noviembre entrarán en vigor los nuevos controles en la Verja. "Llevamos muchos años negociando el acuerdo (...) ya es hora de que Reino Unido diga que sí a un acuerdo que es equilibrado y generoso y que hemos puesto sobre la mesa hace mucho tiempo", ha sostenido tras reunirse con el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, y los alcaldes del Campo de Gibraltar en la sede del Ministerio. Albares ha recordado que a partir del 10 de noviembre entrará en vigor el nuevo sistema de control fronterizo del espacio Schengen, a menos de que haya un acuerdo para entonces, y ha incidido en que afectará principalmente a los gibraltareños que crucen la Verja. Para esa fecha está previsto que entre en vigor el nuevo Sistema de Entradas y Salidas (SES) del espacio Schengen y el nuevo Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS, por sus siglas en inglés). LOS CONTROLES NO ESTÁN VINCULADOS CON EL ACUERDO El jefe de la diplomacia ha querido dejar claro que esto es algo que "no tiene nada que ver con el acuerdo de Gibraltar", ni impuesto por España, sino que es un nuevo sistema para todo el espacio Schengen y que por tanto se va a aplicar en todas las fronteras de acceso al mismo. Albares ha confiado en que se pueda cerrar el acuerdo en el mes que queda --los equipos negociadores están en contacto constante, ha indicado-- pero si esto no ocurre "en adelante habrá unas máquinas en las que habrá que situar el pasaporte para los residentes en Gibraltar cuando quieran acceder al espacio Schengen y eso lo podrán hacer durante periodos de 90 días dentro de cada 180 días". En este sentido, ha subrayado que la propuesta planteada a Londres prevé la "inclusión de Gibraltar en el espacio Schengen" para facilitar la libertad de circulación. "Es Reino Unido quien tiene que decidir si prefiere eso o que a partir del 10 de noviembre haya esos controles", ha prevenido. El ministro de Exteriores no ha querido entrar a comentar las recientes declaraciones del ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, quien ha dicho que "la pelota está en el tejado" de España porque Londres ha planteado "una oferta justa y equilibrada". TODO LO FLEXIBLES QUE SE PUEDE Así, tras recordar que Bruselas y Madrid ya pusieron su propia propuesta sobre la mesa, ha asegurado que "hemos sido tan flexibles como hemos podido". "No vemos sinceramente ningún obstáculo real que impida firmar ese acuerdo entre nosotros", ha remachado. Al hilo, ha reiterado que "España tiene la mejor disposición", como así se lo ha trasladado a los alcaldes y a la Junta de Andalucía, "para alcanzar ese acuerdo global, equilibrado, pragmático que hemos planteado desde hace tiempo". Un acuerdo, ha abundado, "que se construye sobre cuestiones concretas como son la libertad de circulación de personas y de mercancías, la eliminación física de la Verja, el uso del aeropuerto y sin renunciar a nuestras posiciones sobre la soberanía". En otro orden de cosas, ha resaltado que la de este miércoles ha sido la sexta reunión con las autoridades del campo de Gibraltar "En un espíritu de lealtad institucional por parte del Gobierno de España, hacia la Junta de Andalucía" y también hacia los alcaldes a quienes, ha añadido, ha solicitado "lealtad institucional para conseguir ese acuerdo de beneficio de los 300.000 andaluces del Campo de Gibraltar".

