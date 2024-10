Sindicatos aplauden en el Día de la Policía que desistan de las medallas pensionadas y urgen a cambiar la ley franquista

Los sindicatos representativos de la Policía Nacional han celebrado por el Día del Patrón que se conmemora cada 2 de octubre que el Ministerio del Interior haya desistido de conceder este año, tras varias sentencias judiciales en contra, las medallas 'pensionadas' a comisarios jubilados, reiterando que es urgente cambiar la ley franquista de 1964 que regula estos premios. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha explicado que no acudirá a los actos de la festividad del Día de la Policía Nacional, que este martes se celebran en Sevilla con presencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en señal de protesta para pedir la "inmediata derogación de la ley franquista de condecoraciones al mérito policial y acabar con los agravios que dejan fuera a agentes que realmente merecen medallas". La ley franquista de 1964 contempla la posibilidad de conceder a miembros de la Policía la medalla de oro, plata, roja o blanca, acarreando en las tres primeras modalidades incrementos vitalicios sobre el sueldo del 20%, 15% o del 10%, respectivamente. Además, la Policía también entrega cada año condecoraciones honoríficas --sin premio económico-- a personas ajenas al cuerpo. En un comunicado, el SUP ha aplaudido que gracias a las demandas judiciales y a los diferentes fallos anulando el listado de premiados del Ministerio del Interior se haya conseguido este año que la administración desista de estos "premios de consolación" ante la retirada de mandos. "Todos los miembros de la Policía Nacional deben tener las mismas posibilidades de alcanzar la condecoración si reúnen méritos suficientes", han señalado desde el SUP. PROFESIÓN DE RIESGO Y JUBILACIÓN DIGNA Desde Justicia para la Policía (JUPOL) también han aprovechado el Día del Patrón para solicitar el cambio de la ley de 1964 y reiterar que para ellos sigue "viva la lucha" por la equiparación salarial que conlleve una jubilación digna mediante el reconocimiento de profesión de riesgo. "No es de recibo que a día de hoy un policía nacional cobre hasta 500 euros menos al mes que un mosso d'esquadra", han apuntado de JUPOL, crítico con el Acuerdo de Equiparación Salarial firmado en 2018 y que incrementó el salario de los agentes. Sobre las medallas 'pensionadas', JUPOL ha valorado positivamente que el Ministerio del Interior "haya aprendido la lección y haya desistido en sus intentos de otorgar medallas de plata a los comisarios principales jubilados y a altos cargos policiales que no cumplían con los requisitos". "Únicamente se pretendía 'engordar' las pensiones de jubilación de los comisarios principales y altos cargos policiales", ha denunciado JUPOL.

Compartir nota: Guardar