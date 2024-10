Puigdemont telefoneó a Illa tras el pleno de investidura y su huída de Barcelona

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont telefoneó al presidente, Salvador Illa, tras el pleno de investidura del 8 de agosto, día en el que reaparició en Barcelona, han explicado fuentes consultadas por Europa Press. Según ha avanzado 'El Periódico de Catalunya' este martes, Puigdemont e Illa no habían hablado antes de las elecciones del 12 de mayo y mantuvieron contacto telefónico después de la sesión del Parlament. Los dos dirigentes no han coincidido hasta ahora: cuando Puigdemont era presidente, el líder e interlocutor del PSC era Miquel Iceta, y actualmente Puigdemont es líder del primer grupo de la oposición en Cataluña pero continúa sin regresar por el riesgo de ser detenido. RONDA CON EXPRESIDENTES El presidente Salvador Illa está llevando a cabo una ronda de encuentros con expresidentes de la Generalitat, y su prioridad es hacerlo con los que "no estén en la primera línea política". La portavoz del Govern, la consellera Sílvia Paneque, dijo la semana pasada que el Ejecutivo, "sin abrir ni cerrar ninguna posibilidad", no descarta un posible encuentro con Puigdemont, ahora que Illa ya se ha reunido con los expresidentes José Montilla, Jordi Pujol, Artur Mas y Quim Torra.

Compartir nota: Guardar