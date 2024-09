Hoy será noticia. Martes, 24 de septiembre de 2024

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

El PP amaga con movilizaciones por la financiación "singular" para Cataluña

Madrid (EFE).- En vísperas de la comparecencia parlamentaria de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, para explicar el alcance de la financiación "singular" para Cataluña, el PP amaga con movilizaciones.

Los populares han lanzado una batería de preguntas en el pleno del Senado dirigidas a la también ministra de Hacienda sobre los efectos negativos que -denuncia- tendrá este acuerdo.

LEY AMNISTÍA

El TC admitirá que Campo se aparte de la amnistía a la espera de resolver 50 recusaciones

Madrid (EFE).- El Tribunal Constitucional admitirá en el pleno que arranca este martes la petición del exministro de Justicia y magistrado Juan Carlos Campo de abstenerse de todas las cuestiones que afectan a la amnistía y que suman una veintena, antes de comenzar a resolver ya en octubre las 50 recusaciones contra sus magistrados.

Se trata de un paso "de mero trámite", según informan a EFE fuentes del TC, en el que el presidente, Cándido Conde-Pumpido, trasladará al pleno la abstención de Campo, ya aprobada por unanimidad en el procedimiento derivado de la cuestión de inconstitucionalidad que presentó el Supremo contra la amnistía.

ESTADÍSTICA CONDENAS

El INE publica las cifras de condenas del año 2023

Madrid (EFE).- El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica este martes las cifras de condenas que se han producido en el año 2023.

Una estadística que permite obtener una radiografía precisa sobre la evolución de la criminalidad en España.

ESPAÑA PIB

Economía lleva la actualización del cuadro marcoeconómico al Consejo de Ministros

Madrid (EFE).- El Ministerio de Economía lleva este martes al Consejo de Ministros la actualización del cuadro macroeconómico a medio plazo.

Actualización que incluye una revisión de tres décimas al alza del crecimiento previsto para 2024, que pasa del 2,4 al 2,7 por ciento.

JORNADA LABORAL

Trabajo, patronal y sindicatos se reúnen para negociar la reducción de jornada

Madrid (EFE).- El Ministerio de Trabajo se vuelve a reunir con patronal y sindicatos para negociar la reducción de la jornada laboral.

Reducción que contemplaría bonificaciones a las pequeñas empresas que necesiten contratar personal por la reducción del tiempo de trabajo.

BANCO ESPAÑA

El exministro José Luis Escrivá toma posesión como gobernador del Banco de España

Madrid (EFE).- El exministro para la Transformación Digital y la Función Pública José Luis Escrivá toma este martes posesión como gobernador del Banco de España por un mandato de seis años, tras la polémica generada por su designación tras haber formado parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

Por primera vez en democracia, un ministro pasa directamente del Ejecutivo a ocupar el puesto de gobernador del Banco de España, una entidad independiente cuya cúpula ha sido en múltiples ocasiones consensuada entre los dos principales partidos.

PRESUPUESTO CONGRESO

El presupuesto del Congreso bajará en 2025 por primera vez en una década

Madrid (EFE).- La Mesa del Congreso aprobará este martes un presupuesto para la Cámara de 109,3 millones de euros para 2025, lo que supone un descenso del 1,01 por ciento con respecto a los 110,42 millones presupuestado este año, el primero en la última década.

La mayor bajada se producirá en el capítulo II del presupuesto, el relativo a los gastos corrientes en bienes y servicios, que pasa de 45,4 millones de euros a 40,7, una caída del 10,2 %, según han informado a EFE fuentes parlamentarias.

FORO GREENCITIES

Las ciudades pondrán en común estrategias sobre sostenibilidad en un foro en Málaga

Málaga (EFE).- Más de 75 ciudades y municipios está previsto que participen en el foro Greencities & S-Moving, que arranca este martes en Málaga, para poner en común sus iniciativas y estrategias vinculadas a la sostenibilidad y abordar su papel en la transición energética.

En la primera jornada se expondrá la importancia del fomento del uso de combustibles alternativos y el reto de transformar las infraestructuras de recarga como medida para mejorar la eficiencia del transporte.

FESTIVAL SAN SEBASTIÁN

Johnny Depp presenta su segundo largormetraje como director en San Sebastián

San Sebastián (EFE).- Johnny Depp, Premio Donostia en 2021, regresa a San Sebastián para presentar, fuera de concurso, su segundo largometraje como director, 'Modi, three days in the wing of madness'.

En competición, Leonardo Sbaraglia protagoniza 'El hombre que amaba los platos voladores', del argentino Diego Lerman y la portuguesa Laura Carreira dirige 'On Falling'.

EL TIEMPO

Precipitaciones en el nordeste y noroeste de la Península y Baleares

Madrid(EFE).- La inestabilidad continuará mañana martes con chubascos y tormentas en el nordeste peninsular y Baleares, mientras el extremo norte peninsular un frente atlántico dejará precipitaciones en Galicia y Asturias, con posibles acumulados importantes en litorales del oeste gallego, y sin cambios en las temperaturas.

Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las precipitaciones pueden ser localmente fuertes en los extremos orientales en el nordeste de Cataluña y Baleares, mientras el frente atlántico producirá precipitaciones menos abundantes y más dispersas en el resto del entorno cantábrico, sin descartarlas en la meseta Norte y Pirineos.

