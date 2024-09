Osasuna encara el partido ante el Valencia con toda la plantilla disponible, salvo Muñoz

Pamplona, 22 sep (EFE).- Osasuna se ha ejercitado este domingo a dos días de medirse al Valencia en Mestalla con todos sus jugadores disponibles, a excepción de un Iker Muñoz que sigue con el proceso de recuperación de su lesión.

La victoria ante Las Palmas dejó un gran sabor de boca. El equipo supo rehacerse del empate visitante para acabar llevándose los tres puntos con el gol de Aimar cuando peor pintaban las cosas para los rojillos.

Vicente Moreno optó por un once reconocible que no repetirá en el estadio che. El calendario no da tregua y en apenas 48 horas Osasuna volverá a jugar. Areso y Bretones podrían rotar en defensa, mientras que Herrando también cuenta con muchas opciones de salir de inicio en el eje de la zaga.

El técnico valenciano ha elogiado el físico de Lucas Torró, por lo que es uno de los que podrían repetir. Rubén García y Moncayola realizaron un gran esfuerzo ante los canarios. El fondo de banquillo da lugar a numerosas variantes con las que deberá jugar su entrenador.

Con 540, Sergio Herrera es el jugador con más minutos disputados, al igual que Catena. Les siguen Torró (535), Aimar (472), Moncayola (447) y Areso (440). Los que menos protagonismo han tenido son Aitor Fernández y Unai García, todavía sin minutos, y Javi Martínez (5), Arnáiz (14) e Iker Benito (35).

Esta mañana, como es habitual en el día posterior al partido, Moreno ha tenido al equipo dividido en dos grupos. Por un lado, los que fueron ayer titulares han llevado a cabo trabajo regenerativo, mientras que el resto de los compañeros han hecho una sesión compensatoria.

El equipo completará la última sesión antes del encuentro ante el Valencia. La misma se desarrollará a puerta cerrada en Tajonar. A su conclusión, Vicente Moreno atenderá a los medios de comunicación, momento el que se podrá conocer el estado de sus pupilos. EFE

