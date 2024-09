Temas del día de EFE España del martes 17 de septiembre de 2024 (13:30 horas)

REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA

Madrid - El 'Plan de acción por la Democracia' aprobado este martes por el Consejo de Ministros plantea crear un registro de medios de comunicación para conocer sus propietarios y la publicidad que reciben, promete aumentar la transparencia institucional y apuesta por perseguir la desinformación con reformas legales.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Madrid - Los presidentes autonómicos, también los del PP, comienzan a reunirse a partir de este viernes con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en el contexto del nuevo sistema de 'financiación singular' para Cataluña y sin que esté claro si en la negociación se abordarán cuestiones como la quita de la deuda o mecanismos de compensación.

SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Madrid - En medio de la crisis entre el Gobierno central y el canario por la atención a menores migrantes y ante la posibilidad de que el conflicto acabe en el Tribunal Constitucional, el presidente autonómico, Fernando Clavijo, viaja a Madrid para reunirse con los ministros competentes en la materia.

ESPAÑA PIB

Madrid - El Banco de España ha subido medio punto su previsión de crecimiento económico para 2024, del 2,3 al 2,8 %, debido a la revisión al alza del avance del PIB de los últimos trimestres y a la positiva contribución de las exportaciones, al tiempo que ha recortado una décima la inflación media, al 2,9 %.

EDUCACIÓN INFORME

Madrid - Siete de cada diez alumnos no universitarios estudia en centros públicos y las matrículas de enseñanzas del régimen general han crecido en los últimos veinte años hasta los 5,6 millones de estudiantes, frente a los 2,7 millones de jóvenes que cursan en centros privados.

EXPLOTACIÓN SEXUAL

Madrid - Al menos 114.576 mujeres se encuentran en situación de prostitución en España, un 80 % de ellas en riesgo de trata con fines de explotación sexual y un 7,8 % en riesgo alto de trata, ha informado la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

ENFERMEDADES ELA

Madrid - El PP, PSOE, Sumar y Junts han acordado un texto para sacar adelante la Ley de pacientes con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), que incluye la atención continuada especializada 24 horas para las personas con ELA en estadios avanzados.

VIVIENDA ALQUILER

Madrid - El pleno del Congreso decide si tramita una proposición de ley promovida por movimientos sociales y de inquilinos para combatir el uso fraudulento de los contratos de alquiler de temporada y los de arrendamiento de habitaciones, con el que cada vez más arrendadores burlan el control de precios.

EJECUCIONES HIPOTECARIAS

Madrid - El INE publica datos sobre cómo han evolucionado las ejecuciones hipotecarias durante el segundo trimestre de 2024, después de que en los tres primeros meses del año se redujeran un 20 por ciento y sumaran así ocho trimestres consecutivos a la baja.

CESTA COMPRA

Madrid - Las cadenas de supermercados Carrefour Express, Lidl y Aldi han sido las únicas nacionales en bajar levemente sus precios este año, por primera vez después de dos años de subidas ininterrumpidas, ha señalado este martes la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

CAMBIO CLIMÁTICO

Madrid - Presentación del primer estudio nacional sobre percepción ciudadana ante el cambio climático, elaborado por la Fundación AXA y Sigma 2, en un momento en el que ha aumentado la preocupación social por los cambios medioambientales.

MUSEO REINA SOFÍA

Madrid - El Museo Reina Sofía ha presentado este martes la actividades previstas para la temporada 2024-2025 con una programación centrada en las mujeres artistas, la performance y una retrospectiva del siglo XX y un ambicioso proyecto de rediseño, modernización y reformas.

CINE SUSPENSE

Madrid - Diego Peretti, José Coronado y Georgina Amorós hablan con EFE del thriller 'Puntos suspensivos', que protagonizan junto a Cecilia Suárez y que escribe y dirige David Marqués, sobre la insólita visita de un periodista a la casa de un autor de 'best sellers' que escribe con seudónimo.

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

15:00h.- Madrid.- CONGRESO PLENO.- Pleno del Congreso. Congreso. (Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)

16:00h.- Madrid.- SENADO CONTROL.- Sesión de control al Gobierno en el Senado. Senado. (Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)

17:30h.- Barcelona.- GOVERN CATALUÑA.- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se reúne con el expresident Jordi Pujol, en el marco de sus encuentros con predecesores en su cargo. Palau de la Generalitat. (Texto)(Vídeo)

ECONOMÍA

15:00h.- Madrid.- VIVIENDA ALQUILER.- Toma en consideración de Proposiciones de Ley en el pleno del Congreso de los Diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar sobre la regulación de los contratos de alquiler de vivienda por temporada y alquiler de habitaciones. (Texto)(Foto)(Vídeo)

15:00h.- Madrid.- ECONOMÍA SENIOR.- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, Interviene en el VII Encuentro de Economía Senior: 'Todas las miradas son importantes', coorganizado por Senior Economy Forum y CaixaBank. Colegio de Caminos, Canales y Puertos c/ Almagro, 42.

18:00h.- Madrid.- GOBIERNO AGRICULTURA.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, preside, por videoconferencia, las reuniones de los Consejos Consultivos Política Agrícola y Pesquera para Asuntos Comunitarios.

JUSTICIA Y SEGURIDAD

15:00h.- Madrid.- JUSTICIA CRIMINALIDAD.- El Pleno del Congreso debate la toma en consideración de una proposición de ley de Junts per Catalunya en materia de multirreincidencia, por la que se modifica la Ley Orgánica del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Congreso. (Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)

15:00h.- Madrid.- JUSTICIA UE.- El Pleno del Congreso debate el dictamen sobre el proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea, para su adecuación a la normativa de la Unión Europea sobre el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales. Congreso. (Texto)(Foto)(Vídeo)

SOCIEDAD

15:00h.- Madrid.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- El Pleno del Congreso debate una moción consecuencia de interpelación del grupo popular en el Congreso sobre la crisis migratoria y la protección de nuestras fronteras. Congreso. (Texto) (Foto)(Vídeo)(Audio)

16:00h.- Alcorcón (Madrid).- DOLOR CRÓNICO.- Congreso Nacional de Pacientes con Dolor, organizado por asociaciones de pacientes y el Foro Español de Pacientes (FEP) y en el que intervendrán expertos en salud mental y médicos. Universidad Rey Juan Carlos, Campus de Alcorcón.

17:00h.- Madrid.- DEBATE PORNOGRAFÍA.- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, asiste a la proyección y posterior debate sobre 'AVA' y 'PornoXplotación', de Mabel Lozano, en la sede del Ministerio.

17:30h.- Madrid.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, comparece en rueda de prensa para informar sobre la situación migratoria en las islas. Sede de la Delegación del Gobierno de Canarias (c/ Fernanflor, 8), Madrid. (Texto) (Foto)

18:00h.- Madrid.- PSOE MUJERES.- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, mantiene una reunión con asociaciones de mujeres. Sede del PSOE. (C/Ferraz, 70)

18:00h.- Madrid.- DERECHOS DIGITALES.- La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, y la directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Rosario García Mahamut, inauguran el acto de presentación de un libro sobre derechos digitales, en el que interviene el magistrado emérito del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo Jorge Rodríguez-Zapata. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Plaza de la Marina Española, 9.

19:00h.- Madrid.- INFORME EDUCACIÓN.- La Fundación Ramón Areces y la Fundación Europea Sociedad y Educación presentan el informe anual Indicadores del sistema educativo español de 2024, en el que se dedica un capítulo especial al informe PISA.

19:00h.- Zaragoza.- EVOLUCIÓN ESPECIES.- Presentación de libro “La inteligencia natural de las plantas” en el que el naturalista Jorge Serrano habla sobre la capacidad sensorial de las plantas. Sala Pilar Sinués. Edificio Paraninfo. (Pza. de Paraíso, 4).

19:30h.- Granada.- SOCIEDAD SUPERVIVIENTES.- Eduardo Strauch, uno de los 16 supervivientes del accidente aéreo de 1972 en la Cordillera de los Andes, ofrece una charla. Auditorio de Caja Rural Granada.

CULTURA Y TENDENCIAS

14:00h.- Telde (Gran Canaria).- TELEVISIÓN SERIES.- El realizador Javier Fesser presenta 'Depredador', la serie corta que ha rodado en Fuerteventura. Palacio de Formación y Congresos.

18:00h.- Madrid.- INSTITUTO CERVANTES.- Inauguración de exposición 'Ana María Matute. Quien no inventa no vive', con motivo de la celebración, en 2025, del centenario del nacimiento de una de las escritoras españolas más importantes del siglo XX. Instituto Cervantes. (c/ Barquillo, 4). (Texto)(Foto)(Vídeo)

