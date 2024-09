Espadas critica que Moreno recurra la ley de amnistía al TC que ha estado "deslegitimando" por el caso de los ERE

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha llamado la atención acerca de que el Gobierno andaluz del PP-A que preside Juanma Moreno haya decidido recurrir la Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña ante el Tribunal Constitucional (TC), cuando el Ejecutivo 'popular' ha estado "deslegitimando" la corte de garantías con sus críticas acerca de la estimación parcial de recursos de amparo presentados por una decena de exaltos cargos de la administración socialista andaluza condenados en la 'pieza política' del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares. En una entrevista concedida a Europa Press, Juan Espadas se ha pronunciado así después de que el Consejo de Gobierno aprobase el pasado lunes la formalización de un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía, así como instar al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía a formalizar la recusación de tres magistrados del Tribunal Constitucional ante dicho recurso de inconstitucionalidad; en concreto, del presidente de la corte de garantías, Cándido Conde-Pumpido; y de los magistrados Juan Carlos Campo y Laura Díaz. Al respecto de esta cuestión, el secretario general del PSOE-A ha reconocido que el Gobierno del PP-A "ha ejercido su derecho a plantear un recurso ante el Tribunal Constitucional" a propósito de la ley de amnistía, y ha querido dejar claro que él sí "respeta el pronunciamiento que tenga y que lleve a cabo" el tribunal de garantías. En esa línea, ha llamado la atención acerca de que el Gobierno de Moreno acuda al Tribunal Constitucional "al que lleva deslegitimando" por sus sentencias a propósito de los recursos de amparo de condenados por la "causa política" del caso de los ERE, entre los que figuran los expresidentes socialistas de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Así, Espadas ha realizado un llamamiento al Gobierno de Moreno y al PP-A a que "se aclare", y les ha afeado la "incoherencia" de "desacreditar o desautorizar a una institución" a la que, a la vez, "plantea un recurso", en este caso a propósito de la ley de amnistía. Al respecto, el líder del PSOE-A ha subrayado que "el Gobierno andaluz tiene derecho a plantear un recurso, y el Tribunal Constitucional emitirá un fallo", y "la cuestión es si ese fallo sí lo respetará" el Ejecutivo del PP-A, "o hará como en el de los recursos de amparo" por el caso de los ERE, con los que la corte de garantías "no sólo no le ha dado la razón al Partido Popular, sino que ha desarticulado y acabado con ese relato falso y mentiroso" del "robo a los andaluces" del que los 'populares' "han estado hablando tanto tiempo", según ha enfatizado el dirigente socialista. Precisamente al hilo de declaraciones de ese tipo, culpando a responsables socialistas de haber "robado" dinero para los parados andaluces con el fraude de los ERE, el líder del PSOE-A anunció el pasado mes de julio la interposición de querellas contra representantes de PP y Vox por supuestas injurias y calumnias, según ha recordado para precisar que está a la espera "de que haya pronunciamientos judiciales al respecto". Juan Espadas ha aseverado que el PP y Juanma Moreno "deben aprender" que hay que "respetar el pronunciamiento" de los tribunales tanto "cuando te dan la razón como cuando no te la dan, como no se la dieron en los ERE", según ha incidido. SOLICITUD DE MANUEL CHAVES PARA REINCORPORARSE AL PSOE Por otro lado, sobre la intención que anunció el pasado mes de julio el expresidente andaluz Manuel Chaves de solicitar su reingreso como militante en el PSOE, del que cursó baja al hilo de su procesamiento en el caso de los ERE, Juan Espadas ha señalado que esa cuestión "atañe" al también expresidente del PSOE, que es quien "debe decidir" qué hacer al respecto. En todo caso, ha recordado que el propio Manuel Chaves, tras la resolución del TC de estimar parcialmente su recurso de amparo, señaló que, "cuando todo esto definitivamente se cierre y se resuelva, querría solicitar su reingreso" en el PSOE. Tras ello, Juan Espadas ha reiterado que desde el PSOE tienen los "brazos abiertos para poder volver a contar con aquellas personas que no solo son historia viva de este partido, sino que además han defendido los intereses de Andalucía y han puesto a nuestra comunidad donde hoy estamos", según ha puesto de relieve. El secretario general del PSOE-A ha añadido que el "manejo de los tiempos" para dicha solicitud de reingreso al partido como militante "le corresponde" a Manuel Chaves, y desde la dirección de los socialistas andaluces van a estar "exclusivamente pendientes" de atender lo que, en su momento, "plantee esa persona u otros compañeros o compañeras que se han visto afectadas por este proceso". Al hilo, Juan Espadas ha aprovechado para insistir en reivindicar que, al estimar parcialmente los recursos de amparo de una decena de ex altos cargos socialistas de la Junta, "el Tribunal Constitucional, aunque el PP no quiera escucharlo, ha dicho alto y claro que no hubo ninguna conspiración para malversar dinero público, sino todo lo contrario, que lo que se ha producido es claramente una vulneración del derecho de defensa y del derecho a la presunción de inocencia de una serie de personas, algo muy grave en un Estado de derecho y en un ordenamiento jurídico como el nuestro", según ha remarcado. En esa línea, el líder del PSOE-A ha concluido reivindicando que esas personas "tienen derecho a volver a recuperar sus vidas, a ejercer plenamente sus derechos, y en eso es en lo que vamos a estar" desde el PSOE-A, según ha zanjado.

