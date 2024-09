PSOE CyL defiende la financiación autonómica multilateral, mejor y más justa, para todos los territorios

El secretario general del PSOECyL, Luis Tudanca, ha defendido hoy en Miranda de Ebro (Burgos), donde ha acudido a la celebración de la Virgen de Altamira, "una financiación autonómica mejor y más justa para todos los territorios y que sea multilateral". Y ha recordado etapas de gobierno pasadas, cuando era presidente Juan Vicente Herrera y él mismo firmó "los acuerdos de Comunidad". Tudanca quiere ese modelo y ha afirmado que lo que "nunca" hará es estar con el PP en las estrategias de Génova para que el señor Feijóo y Abascal gobiernen en España. "Para eso no nos van a encontrar", ha sentenciado. Ha acusado al presidente del PP y de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, de poner a la Comunidad a los pies de Génova, algo que no va a consentir, y ha recordado que esta región "ha recibido 16.000 millones de euros más en materia de financiación con el Gobierno de Pedro Sánchez de lo que recibió con el de Mariano Rajoy". También ha subrayado, como ha hecho su compañera de partido y secretaria general del PSOE de Burgos, Esther Peña, que las entregas a cuenta para este año, que el Gobierno actualiza por primera vez con presupuestos prorrogados, suponen que se multiplique por diez la financiación que va a recibir la Diputación Provincial burgalesa, y los ayuntamientos de Burgos y Miranda. El secretario de los socialistas ha insistido en que el PSOE estará con el Gobierno de la Junta sólo para "para defender los intereses de Castilla y León". EDUCACIÓN Tudanca se ha referido igualmente en Miranda de Ebro a los fondos que llegan del Gobierno de España para financiar la educación gratuita de 0 a 3 años y que, según denuncia, "no pueden servir a la Junta de Castilla y León para que ellos privaticen". En este sentido ha recordado que la educación debe ser "una red pública con medios suficientes, con financiación adecuada y digna en todo el territorio" y, siguiendo por esa línea, se ha mostrado reivindicativo "con las necesidades en materia educativa y sanitaria en el ámbito rural de la Comunidad". Por lo que se refiere a la sanidad, ha subrayado que en numerosas ocasiones ha tenido que exigir a la Junta de Castilla y León, que es quien tiene las competencias, "más inversión, más especialistas y más medios adecuados".

