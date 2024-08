Galicia retoma el pulso político con el foco en contratos de la Xunta con la empresa donde trabaja la hermana de Feijóo

El Parlamento gallego recobra esta semana, de forma paulatina, su actividad tras el parón veraniego con los contratos formalizados por la Xunta durante la pandemia en el punto de mira de la oposición, en lo que los populares ven un intento por "embarrar" la vida política. Este lunes han regresado las habituales ruedas de prensa de los grupos políticos con las que se abren las semanas en el Pazo do Hórreo, al que la próxima semana retorna la actividad habitual con las primeras comisiones del curso político y la celebración de la junta de portavoces que dará forma al primer pleno del período de sesiones, a celebrar en la segunda semana de septiembre. Así, por las salas de prensa de sus partidos han pasado la viceportavoz del grupo mayoritario, la también número dos del PP gallego, Paula Prado; y el diputado del BNG, Luís Bará. No ha habido comparecencia de los socialistas, que remitieron a los medios este lunes unas declaraciones sobre energía eólica su secretario de Transición Energética Ángel Mato; ni tampoco del diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea. Los nacionalistas gallegos han avanzado que iniciarán una "ofensiva" para exigir "transparencia" a la Xunta sobre su forma de contratar, un movimiento en el que los populares aprecian un intento de la oposición por "tapar las corruptelas" que, según Prado, salpican al Gobierno de Pedro Sánchez. Para la secretaria xeral del PP de Galicia, nacionalistas y socialistas pretenden "pescar donde no hay" pidiendo "explicaciones" que "ellos no dan" y con las que "intentan tapar las redes de corruptelas que están judicializadas". "Por mucho que intenten embarrar, no todos somos iguales", ha añadido Prado, que ha incidido, antes de avanzar la presentación de una iniciativa parlamentaria sobre la situación en Venezuela, que el PP gallego tiene "como único objetivo mejorar la vida de los gallegos" y "seguir avanzando en la senda del progreso y crecimiento de la comunidad". "En Ferraz este verano hicieron obras para darles un despacho a los independentistas. Parece que ahora le dieron uno también al BNG", ha espetado Prado en el turno de preguntas sobre si el PP está dispuesto a facilitar la documentación de los contratos que demanda el BNG, a los que ha acusado de ejercer como "la voz" de Sánchez en Galicia. Cree que el Bloque buscan "ayudar" al PSOE "tapando las corruptelas" que atosigan a Sánchez, al tiempo que ha defendido que los procesos de contratación de la Xunta salen de mesas en las que participan "funcionarios públicos formados", por lo que ve las acusaciones de falta de transparencia como una "atentado contra la honorabilidad" de estos profesionales. Así las cosas, Prado ha aseverado que "cualquier ciudadano puede acceder al portal de transparencia" para conocer los contratos formalizados por la Xunta con Eulen, que tiene como directiva para el noroeste a la hermana de Núñez Feijóo y que el BNG asegura que el Gobierno gallego mantiene sin acceso público. La contratación del Gobierno gallego durante la etapa de Feijóo y también durante el mandato de su sucesor, Alfonso Rueda, con la compañía Eulen está en el punto de mira del PSOE, que ahora busca extender sus dudas a la Comunidad de Madrid y Andalucía, dos administraciones autonómicas que, según los socialistas, han incrementado de forma "obscena" la facturación con la empresa.

