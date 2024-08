Estrella Galán (Sumar) asegura que España tiene la oportunidad de liderar propuestas europeas y marcar pauta

La eurodiputada de Sumar Estrella Galán considera que durante muchos años España miraba a Europa y la veía como "una aspiración a la que llegar", pero ahora las cosas han cambiado y España tiene la oportunidad de "liderar propuestas europeas y marcar la pauta", ya que fuera del país el gobierno de coalición de PSOE y Sumar se ve como "un hilo de esperanza" frente a los resultados electorales del resto de Europa, marcados por la subida de la extrema derecha. "Durante muchos años Europa era hacia donde miraba España. La veíamos como una aspiración a la que llegar. Hoy España y el gobierno de coalición tienen la oportunidad de liderar propuestas europeas y marcar pauta", ha afirmado Galán en una entrevista con Europa Press enmarcada en un proyecto de colaboración con el Parlamento Europeo con el objetivo de divulgar la labor de la Eurocámara. Galán (Madrid, 1971) asegura que, actualmente, en los debates España surge "como un modelo a tener en cuenta", como "un hilo de esperanza para dar la vuelta a los resultados que están arrasando en el resto de Europa". A su juicio, más allá del territorio nacional, hay un "gran reconocimiento" al gobierno de coalición conformado por PSOE y Sumar. UN PASO NATURAL Galán, que como miembro de Sumar forma parte del Grupo de La Izquierda (The Left) en el Parlamento Europeo, se estrena como política al uso en la Eurocámara y enfrenta este reto "con mucha ilusión pero con un gran sentido de la responsabilidad" y un "gran compromiso". La parlamentaria proviene de la sociedad civil, donde ha trabajado durante "más de veinticinco años luchando por los derechos humanos, los refugiados y las personas migrantes en situación de vulnerabilidad". Se trata de un "marco muy vinculado a la UE y a las políticas europeas", por lo que siente que hasta ahora "estaba haciendo política desde otro lugar de la sociedad civil organizada". Por ello, cuando se le propuso asumir el desafío de ocupar un escaño en el Europarlamento, sintió que era "un proceso natural de continuar haciendo política desde otras instituciones diferentes", de ponerse "al otro lado de la foto", pero seguir contribuyendo a "mejorar de manera más amplia la vida de los ciudadanos". UNA EUROPA "IMPULSORA DE PAZ" "Creo que lo más urgente en estos momentos es detener el genocidio en Palestina, en Gaza, porque es un imperativo moral", sostiene Galán, quien aboga por que "Europa sea una impulsora de paz" y por que esté alineada con "los intereses de los pueblos agredidos", que actualmente sitúa en Ucrania, Palestina y en el Pueblo Saharaui. La migración es otro de los temas principales que resalta la europarlamentaria, quien considera que una vez que la UE ha dado luz verde al Pacto de Migración y Asilo, ahora toca implementarlo en los Estados miembros. Galán advierte de que Sumar estará muy vigilante y monitorizará el cumplimiento de los derechos humanos a la hora de aplicar el pacto, ya que, a su juicio, "puede tener consecuencias devastadoras"."No es una buena herramienta, ni es una buena noticia ese pacto para regular migraciones y asilo en Europa", apostilla. Por otra parte, cita como prioridad el Pacto Verde que, dice, "está amenazado por la derecha y los negacionistas". Tras asegurar que hay que defenderlo, defiende que ahora "no toca" determinar si hay o no transición ecológica, sino cómo se va a hacer y si se va a implementar de manera justa. IMPORTANCIA DEL EUROPARLAMENTO Para Galán, aunque a veces la ciudadanía no sea muy consciente de la importancia del Europarlamento, la Cámara tiene una importancia "altísima", ya que legisla cuestiones que "afectan al día a día" de las personas hasta el punto de que entre el 60 y el 70% de las leyes estatales provienen de directivas y decisiones europeas. En el caso de España, hay cuestiones que se deciden en Europa que le afectan de manera especial, como es el caso de la migración. A este respecto, sostiene que actualmente, tanto España como el resto de países del sur de Europa se encuentran en una situación "bastante desprotegida en materia migratoria". El Pacto de Migración y Asilo, asegura, va a suponer que los países mediterráneos asuman todas las acogidas frente a los que no quieren acoger y, en concreto, "para España la implementación del pacto va a ser un reto importantísimo". La aplicación de la senda de redistribución y lucha contra la desigualdad es otro de los asuntos que, según Galán, afectarán de manera determinante a España. A este respecto aboga por que "no se permita la vuelta a la austeridad y los recortes". LUCHA CONTRA LA EXTREMA DERECHA Las elecciones europeas del pasado mes de junio supusieron una notable subida de las fuerzas de extrema derecha y posteriormente, la reedición del pacto entre populares, socialistas y liberales para dar la presidencia de la Comisión Europea a Ursula Von der Leyen. Galán considera que ambos hitos hacen predecir "la continuidad de las políticas que se llevaban a cabo, pero con la presión de la ultraderecha". Además, alerta de que "ese medio blanqueamiento" que, a su juicio, ha hecho Von der Leyen a Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), grupo liderado por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, "puede ser una amenaza seria". En su opinión, "el modelo de gran coalición de socialistas, populares y liberales llevó a recortes y desmantelamiento de los servicios públicos, porque sigue dando privilegios a las élites y no tanto a los ciudadanos y trabajadores". Además, aboga por estar atentos a la incidencia de la ultraderecha en las decisiones de los populares. "Nosotros creemos que abrazar a la ultraderecha no es el camino. La única manera en la que se frena a la extrema derecha es avanzando en derechos y requiere decisiones valientes y cambios profundos en la política europea", remarca la europarlamentaria, quien pone el foco en ver si el " falso cordón sanitario" a la ultraderecha se mantiene. A su juicio, en esta nueva legislatura "el clima político va a ser duro", como se ha visto en las primeras sesiones parlamentarias con la participación, gritos y formas de algunos miembros de grupos de extrema derecha. El resultado electoral también va a repercutir a la hora de sacar adelante iniciativas. "El tiempo de las grandes mayorías se ha acabado, también lo vemos en España y en Europa tenemos que acostumbrarnos a ello", asegura Galán, quien sostiene que "lo más preocupante" es que es "un parlamento mucho más escorado a la ultraderecha".

