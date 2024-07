Los nuevos vocales del CGPJ llegan a la sede para celebrar su primer pleno

Los 20 nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han llegado a la sede para celebrar su primer pleno en el que, entre otros asuntos, se prevé que pongan sobre la mesa nombres de posibles candidatos a presidirles. Pasadas las 12.40 horas, un microbús ha aparcado frente a la sede del CGPJ, ubicada en la calle Marqués de la Ensenada, y del mismo se han bajado todos los vocales, que llegaban directamente del Palacio de la Zarzuela, donde han jurado o prometido su cargo ante el Rey Felipe VI. Minutos antes, el presidente saliente del CGPJ, Vicente Guilarte, llegaba en coche oficial a la sede y se ha dirigido a la prensa sólo para decir que él ya no era "nadie". "Yo no sé nada", ha añadido al ser preguntado sobre la composición del nuevo pleno. Este nuevo CGPJ se constituye con la mirada puesta en la elección de su próximo presidente, que pondrá fin a la bicefalia que en 2022 se produjo con la dimisión de Carlos Lesmes después de que la presidencia del órgano del gobierno de los jueces y la del Tribunal Supremo se separaran por primera vez y quedaran en manos de dos personas diferentes. Así, se prevé que en el plazo de una semana o menos se acabe esta anomalía y el cargo de presidente del CGPJ hasta ahora encarnado por Vicente Guilarte y el del presidente del Supremo, a cargo del magistrado Francisco Marín Castán, confluyan de nuevo en una sola persona. Esta no será la única anormalidad que se extinga este jueves. La sede del CGPJ ha recibido a los 20 vocales que lleva cinco años y siete meses esperando, toda vez que debió haberse renovado en diciembre de 2018 y que --ante la imposibilidad de los partidos mayoritarios de llegar a un acuerdo-- ha estado en funciones desde entonces. Así, los 20 se reúnen por primera vez después que el pasado 25 de junio el PSOE y el PP llegaran a un acuerdo para la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Diez de ellos fueron elegidos por los socialistas y los otros 10 por los 'populares'. 10 VOCALES DE PSOE Y 10 DE PP Ahora, el CGPJ emprende una nueva etapa con 20 nuevos vocales, entre los que se encuentran magistrados del Tribunal Supremo como Ángel Arozamena y José Antonio Montero. También figuran Gema Espinosa, magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona y esposa del magistrado instructor del 'procés' en del Supremo Pablo Llarena; y Esther Erice, la primera mujer que preside la Audiencia de Navarra. Consta a su vez José María Fernández Seijo, el magistrado planteó una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que abrió las puertas a que los jueces españoles pudieran paralizar los desahucios. Y José María Páez juez decano de Málaga. Juan Carlos Ortega, de la Audiencia Provincial de Logroño; José Eduardo Martínez Mediavilla, presidente de la Audiencia Provincial de Cuenca; y Esther Rojo, presidenta de la Audiencia Provincial de Valencia también forman parte de la lista de nuevos vocales. Se suman Carlos Preciado, letrado coordinador del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo; Alejandro Abascal, juez de refuerzo de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional; y Lucía Avilés, magistrada de lo penal de Mataró. Por el turno de juristas de reconocido prestigio llegan al CGPJ José Luis Costa Pillado, presidente del Consello Consultivo de Galicia; Argelia Queralt, letrada del Tribunal Constitucional; y Pilar Jiménez, fiscal superior de Cantabria. También forman parte de este grupo, Ricardo Bodas, magistrado jubilado del Supremo; Luis Martín Contreras, letrado de la Administración de Justicia (LAJ) del TS; Inés Herreros, fiscal de la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos y Memoria Democrática; Bernardo Fernández, expresidente del Consejo Consultivo de Asturias; e Isabel Revuelta, letrada de Cortes, directora de Asesoría Jurídica de la Secretaría General del Senado.

