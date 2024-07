Tellado ironiza con que sea "noticia" que el Gobierno se pone de acuerdo "consigo mismo" para derogar la 'Ley Mordaza'

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha ironizado este martes con que sea "noticia" que el Gobierno de coalición de PSOE y Sumar anuncie que se pone de acuerdo "consigo mismo" para derogar la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida por su detractores como 'Ley Mordaza'. Así se ha pronunciado después de que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, haya avanzado en Bruselas que el PSOE y Sumar han alcanzado este martes un acuerdo para derogar la Ley de Seguridad Ciudadana, en el marco de las medidas de regeneración democrática anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Acabamos de alcanzar un acuerdo en el que la petición de Sumar para derogar la Ley Mordaza se consuma", ha explicado la vicepresidenta segunda, sobre esta ley sobre delitos vinculados a libertades públicas e injurias. En una rueda de prensa en el Congreso, Tellado ha indicado que "no conocen el texto de ese acuerdo que dicen haber alcanzado". "A mí ciertamente tengo que decir que me sorprende que sea una noticia el hecho de que el Gobierno se ponga de acuerdo con el Gobierno", ha exclamado. Así, ha ironizado con que sea "un gran acontecimiento" que PSOE y Sumar anuncien que "se ponen de acuerdo". "Es decir que el Gobierno se pone de acuerdo consigo mismo para derogar una ley que prometieron derogar hace unos años y que no han hecho. Pues es una novedad francamente reseñable. Enhorabuena a ese Gobierno que se pone de acuerdo con el gobierno", ha enfatizado.

