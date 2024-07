Marlaska dice que la Ley Mordaza tendrá cambios mínimos y garantizará el trabajo de las Fuerzas de Seguridad

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha avanzado que la propuesta que han negociado PSOE y Sumar para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana introducirá cambios "mínimos" respecto al intento de derogación de la llamada Ley Mordaza que no superó el trámite parlamentario en la anterior legislatura y ha asegurado que "garantizará el ejercicio de sus funciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado". En respuesta a las preguntas de los medios de comunicación de Cuenca, donde ha clausurado el acto de promoción del cuerpo superior de técnicos de instituciones penitenciarias, Marlaska ha explicado que se va a abordar "la modificación de la ley en lo relativo a los derechos fundamentales", como está prevista en el acuerdo de gobierno del PSOE con Sumar. En esta ocasión, se pretende, según el ministro, "dejar mucho más clara la garantía del derecho de reunión, de asociación y la libertad de expresión. Además, ha señalado que el texto deja "margen" a su desarrollo parlamentario y la posible introducción de enmiendas. Marlaska cree que ahora se pueden "acercar las pequeñas diferencias" y conseguir una ley "que los derechos fundamentales de los ciudadanos no se vean constreñidos de una forma desproporcionada y garantizar el ejercicio de sus funciones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dentro de sus competencias, porque no podemos olvidar que son los máximos garantes de nuestras libertades". A estos agentes de la ley, Marlaska les ha trasladado que pueden estar "absolutamente tranquilos" que en el texto de la ley "quedará plasmado ese equilibrio entre la protección de los derechos y libertades y la seguridad en el ejercicio de sus funciones".

