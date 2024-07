Feijóo pide ayuda a Europa ante Von der Leyen para "controlar" la inmigración ilegal y alerta de un efecto llamada

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado este miércoles ayuda a Europa para "controlar" la inmigración irregular ante la situación "límite" que viven autonomías como Canarias y ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de "llegar muy tarde" a este asunto. Además, ha avisado que "tomar medidas diferentes en España" a las que se toman en otros países, que han "tenido resultados exitosos", puede "derivar en un efecto llamada para este verano". "Europa no puede ser ajena a esto. Las fronteras españolas son fronteras europeas y, por tanto, es un problema que debemos de afrontar en común", ha declarado Feijóo durante su intervención unas jornadas de estudio del PPE en Cascais --que se prolongarán hasta el día 5-- en las que ha posado previamente con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. "Me veo en el deber de apelar hoy a la ayuda europea para controlar la inmigración. Estoy preocupado por el aumento de inmigrantes irregulares en mi país, en España, en los últimos años y especialmente en los últimos tiempos. El Gobierno español llega muy tarde a este asunto, en el que ya llevamos alertando en muchas ocasiones", ha advertido. CONVERSA CON VON DER LEYEN DE LA SITUACIÓN "LIMITE" EN CANARIAS Feijóo ha afirmado que las políticas migratorias "deben regirse por el principio de solidaridad y reparto equitativo de la responsabilidad entre los Estados miembros", dado que el "problema migratorio no cesará" si no son "capaces de frenar los flujos de la migración irregular hacia Europa". Según el líder del PP, eso solo puede hacerse a través de acuerdos con terceros países de origen en tránsito, como los firmados con Túnez, con Mauritania, con Egipto. "Europa debe estar dispuesta a ayudar económica y materialmente a esos países", ha declarado, para añadir que esta mañana ha hablado con Von der Leyen de la situación "límite" que hay en Canarias con la inmigración irregular. ((HABRÁ AMPLIACIÓN))

