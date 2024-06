C.Valencia estudia pedir medidas cautelares para l'Albufera y critica una respuesta "surrealista" de la CHJ

El Consell ha ratificado este viernes la decisión de presentar un recurso contencioso-administrativo por el "flagrante y negligente incumplimiento" en las aportaciones al lago de l'Albufera de València y ha avanzado que está estudiando solicitar medidas cautelares en forma de envíos de agua inmediato para evitar que su caudal vuelva a estar en "peligro" como en el pasado otoño. Así lo ha explicado la consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas, tras la reunión del pleno del Consell, después de que este jueves el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, avanzase que el Consell interpondrá un recurso contencioso-administrativo ante la justicia tras la "callada por respuesta" del Gobierno al requerimiento enviado por escrito sobre los aportes de agua para l'Albufera de València. Pradas ha explicado que a las 8.10 horas de este viernes, "más de una semana fuera de plazo", la Conselleria ha recibido una comunicación de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), "absolutamente surrealista", "difuso", "abstracto" y que "no tiene rigor ni criterios técnicos", en la que ésta "insiste en calcular como agua remitida los caudales que llegan a todo el perímetro del parque", y no únicamente al lago como reclama el Consell. Salomé Pradas ha indicado que el Consell tiene dos meses para presentar el recurso contencioso-administrativo y que cuenta con "todos los informes técnicos y toda la información para mañana mismo ir a los tribunales". El Consell "no descarta" pedir medidas cautelares para que se aporte "con carácter inmediato" una determinada cantidad de hectómetros cubícos al lago, la que determinen necesaria los técnicos, para evitar que "ocurra lo que pasó el pasado otoño, cuando bajó muchísimo el nivel del agua de l'Albufera, tuvimos un gran susto con el caudal y además también se tiñó de rojo" por la sequía y el cambio climático. Pradas ha pedido a la CHJ que "deje de burlarse de los valencianos, porque están computando parámetros diferentes cuando saben que no han enviado el agua al lago y que han incumplido el mandato legal". "La CHJ y el Ministerio están midiendo una cosa diferente de lo que se demanda y de lo que recoge en la ley. El Ministerio está actuando de forma absolutamente trilera", ha aseverado. "Todos los que estuvimos en la redacción del plan, incluso Compromís, sabemos que lo que mide la CHJ no es lo que se debe medir", ha dicho Pradas, y ha acusado a la CHJ y al Ministerio de crear "cortinas de humo". La consellera ha recordado que el 21 de marzo la Generalitat cursó un requerimiento previo al recurso contencioso-administrativo ante el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) y la CHJ. El gobierno valenciano considera que "se está incumpliendo" el anexo 11 del Real Decreto 35/2023 del propio Gobierno de España donde se fija una aportación de 20 hm3 a l'Albufera a través de lo sistemas Júcar y Turia antes del 15 de marzo, ha explicado. La consellera ha asegurado que al lago solo han llegado 2 hm3, mientras que en la comunicación de la CHJ que ha recibido la Conselleria se cifran en 52 hm3, pero "se dice claramente que es agua que llega al parque, no al lago". Pradas ha insistido en que "estas aportaciones de las que ha hablado la Confederación no son las aportaciones específicas que recoge" el Plan Hidrológico, por lo que ha acusado a la CHJ de "mezclar datos" y ha criticado que esta comunicación llegue "más de una semana fuera de plazo", con solo datos hasta marzo y sin "concretar por dónde ha entrado el agua", hablando "incluso de agua evaporada y de lluvia". La titular de Medio Ambiente y Agua ha sostenido que "todos los envíos que se realizan fuera del periodo de cultivo del arroz se tienen que realizar con la aceptación y conocimiento de todas las administraciones implicadas", es decir, la CHJ, la Generalitat y el Ayuntamiento de València. En estos términos, ha insistido que solo se han notificado 2 hm3 llegados por la Acequia de Favara.

