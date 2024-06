Puente asegura entender al leonesismo y asume que "Castilla y León no ha funcionado" en el sentido de pertenencia

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado este jueves que entiende y respeta la moción aprobada en la Diputación de León a favor de la constitución de una autonomía propia de la región leonesa y ha aseverado que tras 40 años de existencia de la comunidad, "Castilla y León no funciona en el sentido de pertenencia". El político socialista, exalcalde de Valladolid, ha mantenido este jueves una entrevista, recogida por Europa Press, en el programa radiofónico de Onda Cero 'Más de Uno', en el que su conductor, Carlos Alsina, le ha preguntado por su opinión sobre la moción a favor de la escisión de la región leonesa aprobada este miércoles en la Institución provincial con los votos a favor del PSOE y de Unión del Pueblo Leonés. Aunque inicialmente ha pedido al entrevistador que no le metiera en "este jardín" porque considera que en este debate ya tiene "el lomo lo suficientemente zurrado" --ha recordado que es exalcalde de Valladolid--, finalmente ha planteado que entiende la postura del leonesismo. "Lo respeto y lo entiendo, fíjate si estoy yendo lejos", ha apostillado. A continuación, ha negado que eso quiera decir que no comparte la decisión del PSOE leonés y, al ser preguntado sobre si no le parecería una mala solución la separación de este territorio de la comunidad de Castilla y León, ha reflexionado sobre el sentimiento de pertenencia actual. "Castilla y León lleva 40 años de existencia y desde el punto de vista del sentido de pertenencia no ha funcionado. Esta es la realidad y no pienses que no me duele", ha señalado, aunque considera que una hipotética secesión "no va a cambiarles la vida a los leoneses por estar aparte". A juicio de Puente, Castilla y León es una comunidad autónoma "que se creó por las razones que se creó" y que "nunca ha cuajado como tal", pues cree que "no hay una identidad castellano y leonesa en la ciudadanía de Castilla y León" y los leoneses "nunca han asumido su pertenencia". En cuanto a la posición que pueda tener el Gobierno de España sobre este asunto, Puente ha apuntado que "efectivamente tendría que alcanzar" una y ha añadido que "muchas veces el camino se hace andando". LEÓN "NECESITA POLÍTICOS LOCALES CON MEJORES IDEAS". Según Puente, los leonesistas consideran que se ven "siempre perjudicados" pero cree que "con las cifras en la mano no es cierto" aunque sí que entiende que "tienen problemas". Por ello, ha concluido que la provincia de León "necesita una visión especial" pero ha apostillado que "quizá también necesita políticos locales con mejores ideas". También ha recordado Puente que hace unos meses, en la fiesta del Día de Castilla y León, apoyó la propuesta del PSOE de León de celebrar una fiesta regional el día 18 de abril y que coexistiera con la del 23 de abril en Villalar, de tal manera que los castellanos pudieran celebrar la fiesta leonesa y viceversa para "buscar fórmulas de encaje y que se sientan más a gusto". Pero ha lamentado que eso "no se ha producido" y están planteando esta cuestión --en relación a la separación de la región leonesa--.

