Frente a la "regresión", "orgullosamente libres": campaña de Igualdad por el Orgullo LGTBI

Madrid, 20 jun (EFE).- En un momento de "importantes retrocesos", odio y "regresión" de la diversidad, el Ministerio de Igualdad aborda la semana del Orgullo LGTBI con la intención de "luchar con más fuerza" por los derechos del colectivo y defender su "alegría y sus ganas de estar en el mundo" a través de la campaña "Orgullosamente libres".

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha presentado este jueves la campaña institucional en una rueda de prensa en la que ha denunciado a aquellos ayuntamientos que no van a lucir la bandera LGTBI: "Es obligación de los poderes públicos poner en valor la diversidad. (...) No hay excusa salvo la ideología y el odio que están sembrando en determinados municipios la derecha y la ultraderecha", ha subrayado.

Redondo ha asegurado que no existe "ningún inconveniente" para que no se cuelgue la bandera del arcoíris en los ayuntamientos, ni constitucional, ni legislativo, ni jurisprudencial. A su juicio, es una "misión institucional" favorecer la diversidad y acompañar a la ciudadanía en su reconocimiento y en el fomento del Orgullo y de la tolerancia.

Frente a los consistorios que han renunciado a lucir la bandera, la ministra ha ofrecido a la ciudadanía LGTBI que se sienta "huérfana" de ese símbolo que se acerque a fotografiarse con la que se ha colgado en la fachada del Ministerio.

"Lamentablemente estamos en un momento de regresión. Creímos que los derechos conquistados sólo podían avanzar y se están cuestionando. (...) Se cuestionan por parte de la derecha y la ultraderecha", ha alertado.

Por eso, ha continuado, "hay que ser más proactivo": "Desde el Ministerio tenemos la obligación de luchar con más fuerza, ser más enérgicos en la defensa de los derechos y hacer que la ciudadanía sobre todo abra los ojos y se dé cuenta de que una sociedad que recorta en derechos, que niega la diversidad, que niega ese orgullo de ser iguales en libertad es una sociedad que se empobrece, que retrocede y donde la libertad de todos, y no de esos colectivos, está en riesgo y esa es la libertad en mayúscula", ha destacado.

La campaña del Orgullo LGTBI de 2024, cuyo lema es "orgullosamente libres", se centra en el teléfono 028 de atención al colectivo LGTBI y su entorno, que Igualdad quiere dar más a conocer.

"Cero miedos, cero acoso, cero burlas. Dos que se aman, dos que se gustan, dos que se respetan. Ocho razones para sentir el orgullo de vivir en un país donde todas las personas tienen derecho a ser quienes son y donde discriminar por razones de orientación sexual o identidad de género es un delito", reza el anuncio presentado por Igualdad.

El director general para la Igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+ del Ministerio, Julio del Valle, ha sostenido que se ha querido asociar la campaña a la alegría, la positividad y las ganas de estar en el mundo de este colectivo, que contribuye a la construcción de un país "amable y tolerante".

Del Valle ha incidido en que la bandera LGTBI no ataca ni excluye a nadie.

Preguntada por el retraso en la creación de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, pendiende de creación, Redondo ha asegurado que el Ministerio ya ultima un "borrador" junto a los servicios jurídicos y Hacienda que espera poner en marcha "cuanto antes": "No me atrevo a dar una fecha pero espero que sea a lo largo de este año", ha concedido.

En otro orden, la titular de Igualdad ha descartado que el reconocimiento de las personas no binarias, a través de una tercera casilla en los documentos oficiales, constituya una prioridad para su departamento.

"No es una prioridad en este momento, no está dentro de los acuerdos de Gobierno con Sumar y lo valoraremos en su momento. (...) En este momento lo importante es que la ley se desarrolle", ha dicho. EFE

