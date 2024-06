El ministro Escrivá afirma que la sentencia europea sobre interinos "no cuestiona" el marco legislativo español

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, ha manifestado que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que establece que el personal interino de la administración pública que encadena varios contratos temporales debe convertirse en indefinido "no cuestiona para nada" el marco legislativo español. "Nosotros lo vemos con mucha normalidad", ha apuntado sobre el Gobierno al señalar, además, que este fallo "es para un caso particular" y que lo que se están conociendo son situaciones "individuales". "No cuestiona para nada el marco español, que contiene elementos muy importantes para asegurar marcos nacionales", ha aseverado el ministro respecto a la legislación existente. "Que se materializan en el límite máximo a lo que es la temporalidad en el sector público que es de tres años y eso evitaría los casos que se están juzgando ahora", ha dicho para referirse, además, a compensaciones en caso de incumplimientos. La sentencia da respuesta a la petición de tres trabajadoras interinas de la Generalitat de Cataluña cuya plaza quedó ocupada por un funcionario de carrera. Estas alegaban que su trabajo no respondía a necesidades temporales, urgentes y excepcionales, sino ordinarias, duraderas y permanentes, y solicitaban que su contrato temporal de larga duración se trasformase en indefinido.

