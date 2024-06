Illa pedirá al Parlament "más tiempo para armar la única manera de hacer viable esta legislatura"

El líder del PSC, Salvador Illa, ha afirmado este lunes que va a pedir al presidente del Parlament de Catalunya "más tiempo para armar la única manera que pueda hacer viable esta legislatura", lo que, según el, es una mayoría progresista. Lo ha dicho en una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press, en la que ha señalado, textualmente, que un pacto entre PSC, ERC y los Comuns es lo más conveniente para Catalunya y que su "olfato" le dice no va ha haber repetición electoral. "Mi compromiso es de hacer todo lo posible para evitar que haya una repetición electoral", ha señalado Illa, quien ha aclarado que puede tener flexibilidad, aunque no va a entrar en incoherencias con su manera de entender la política. Al preguntársele sobre la actual situación que atraviesan los republicanos, Illa ha revindicado: "¿Qué formación política que lleve, en fin, a las espaldas, unos cuantos años, no ha pasado por momentos complicados y convulsos?" "Te va bien un tiempo y luego te va mal. Esto es así en democracia y debe de ser así", ha subrayado. Al ser preguntado sobre si la investidura está más en manos del presidente socialista del Gobierno, Pedro Sánchez, que en las suyas, Illa ha defendido que está "muy tranquilo" y, sobre la financiación singular, ha dicho que él defiende un sistema que atienda a las necesidades de Catalunya.

