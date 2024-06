Medio millón de personas deberá presentarse este domingo para cubrir los 175.000 puestos de las mesas electorales

Más de medio millón de personas deben presentarse a primera hora de este domingo en los colegios electorales para cubrir los 175.600 puestos de las mesas de votación en estas elecciones europeas. En principio, sólo uno de cada tres convocados deberá quedarse en la mesa y el resto se podrá ir. Los ayuntamientos fueron los encargados de elegir por sorteo a los presidentes y vocales, con sus respectivos suplentes, que deberán atender las 58.586 mesas que se constituirán en los 22.576 colegios o locales electorales que se van a habilitar para los comicios de este domingo. Todas las personas censadas en la sección electoral correspondiente que tengan menos de 70 años y sepan leer y escribir podían ser seleccionadas como miembros de una mesa electoral, aunque para ser presidente se debe de tener el título de Bachiller o el de Formación Profesional de segundo grado o, subsidiariamente, el de Graduado Escolar o equivalente. ELUDIR LA CITACIÓN NO SALE GRATIS Cada una de estas mesas electorales estará integrada por un presidente y dos vocales, aunque a las ocho de la mañana deberán personarse tanto los 175.668 miembros titulares como los 351.336 suplentes, dos por puesto, En total, supone movilizar a 527.004 ciudadanos. Al final, en cada mesa se quedarán tres personas y el resto se podrá volver a casa. Eso sí, acudir a la convocatoria es obligatorio para los miembros designados, ya que, eludir la obligación de estar en la mesa electoral no sale 'gratis'. Según la Ley Electoral (LOREG), "el presidente y los vocales de las mesas electorales así como sus respectivos suplentes que dejen de concurrir o desempeñar sus funciones, las abandonen sin causa legítima o incumplan sin causa justificada las obligaciones de excusa o aviso previo que les impone esta Ley, incurrirán en la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a veinticuatro meses". Una vez constituidas las mesas, a las nueve de la mañana se abrirán los colegios electorales, donde se podrá votar hasta las 20.00 horas. Una vez cerrados los colegios se procederá al escrutinio en cada mesa. UNA JORNADA DE ONCE HORAS MÁS EL RECUENTO Concluido el recuento, los miembros de las mesas deben completar las actas y entregarlas donde corresponda: el presidente llevará a los juzgados de primera instancia o de paz el escrutinio y un vocal esperará a que un funcionario de Correos recoja en el colegio electoral copia del acta de constitución de la mesa y de la sesión. Paralelamente, Interior habrá facilitado los medios técnicos necesarios para comunicar los datos al Ministerio por vía telemática con idea de ofrecer los resultados provisionales en la noche electoral. Junto con la notificación de convocatoria para formar parte de la Mesa los miembros recibieron un manual de instrucciones en el que vienen detalladas todas las funciones que tienen que llevar a cabo, las normas que han de cumplir o los problemas que pueden surgir durante la jornada y cómo solventarlos, entre otras cuestiones. Además, por la labor de dirigir la votación y realizar el recuento de las papeletas, los miembros de las mesas electorales cobrarán una dieta de 70 euros, misma cuantía que en las últimas elecciones generales del 23 de julio. Por otro lado, aquellos ciudadanos que hayan formado parte de las mesas y que sean trabajadores por cuenta ajena podrán ver reducida la jornada laboral del día siguiente, el lunes día 10 de junio, en cinco horas.

