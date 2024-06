Luis Planas pide el voto para el PSOE "porque nuestro mundo rural se juega su futuro en Europa"

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha pedido este viernes desde Córdoba el voto para el PSOE, "porque nuestro mundo rural se juega su futuro en Europa", y ha comparado los 1.380 millones de euros "librados en ayudas al sector agroalimentario por el Gobierno de Pedro Sánchez en sólo dos años", con "los 20 millones consignados por los gobiernos del PP en lo que llevamos de siglo". En una atención a medios a las puertas del Gran Teatro de Córdoba junto a la secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, y la subdelegada del Gobierno central en la provincia, Ana López, el ministro de Agricultura ha subrayado que los 170.000 millones de euros de fondos europeos llegados a España en el Plan de Recuperación "han sido un logro del Gobierno de Pedro Sánchez, que fue quien lo propuso en julio de 2020 en la Unión Europea y peleó por ello". Por ello, ha valorado que haya sido el PSOE el responsable de ese impulso económico para España, que afronta, según ha dicho, "un crecimiento por encima del 2%, que se suma a los 20,3 millones de cotizantes". "Tenemos que seguir construyendo con igualdad, progreso, defensa de los servicios públicos y con una política verde", ha continuado Luis Planas, quien ha reprochado al PP que "haya traído la agricultura a esta campaña cuando no han hecho nada por los agricultores". Así, ha informado que "todos los gobiernos del PP en lo que va de siglo han dedicado sólo 20 millones de euros de recursos propios a los agricultores, al margen de la PAC, mientras que desde el Gobierno de Pedro Sánchez en dos años hemos puesto a disposición del sector agroganadero 1.380 millones de euros", además de haber dado respuesta a las protestas del campo con "43 medidas, y lograr en Europa la simplificación de la PAC". Planas, que ha recordado la entrada de España en Europa en 1986 de la mano del PSOE, ha insistido en que "buena parte del desarrollo de Andalucía sólo se entiende con la ayuda de los fondos europeos", por lo que ha pedido el voto este domingo para el PSOE, por ser el que "representa mejor la visión de presente y de futuro de España en la Unión Europea, para defender nuestros intereses en un contexto complicado, como es la guerra en Ucrania y los desafíos del cambio climático". Por eso, el ministro de Agricultura ha llamado a la movilización ciudadana en las urnas el domingo al recordar que "más del 90% de las decisiones del Consejo de Ministros de España tienen su origen en Bruselas". Por su parte, la secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha alabado la campaña en positivo de su partido por todos los rincones de la provincia, "en la que nos hemos dedicado a hablarle a la gente de lo que le interesa, sin bulos ni fango, como ha hecho el PP, sino con transparencia". La dirigente socialista ha apostado por la defensa de una Europa "inversora, con fondos que sigan cohesionando el territorio", argumento que le ha llevado a criticar "la incapacidad" del presidente de la Junta de Andalucía, el popular Juanma Moreno, y del alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), por haber "devuelto ayudas de hasta 120 millones en la comunidad destinados a guarderías y de 5,7 millones de fondos Edusi en la capital cordobesa". Crespín ha defendido también "una Europa de la paz ante las injusticias" y, a este respecto, ha aludido a "las continuas masacres en Ucrania, y la conservación de los derechos y las libertades ante la amenaza de la ultraderecha", señalando que, por eso, "no podemos permitir que estos antieuropeístas entren en Europa para reventarla desde dentro y poner en riesgo todo lo construido". Además de para respaldar el "desafío de la agenda verde, por su imbricación con el problema de la sequía y el abastecimiento de agua que se vive en Córdoba", Crespín ha dicho que el voto para el PSOE el domingo servirá "para no renunciar a la fuerza de la democracia y la legitimidad de las instituciones, pilares para que aquéllos que menos tienen puedan acceder a la igualdad de oportunidades".

Compartir nota: Guardar Nuevo