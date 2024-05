Telefonica dice que la filtración de datos no afecto a empleados ni a clientes domésticos

Madrid, 30 may (EFECOM).- Telefónica ha informado hoy de que la filtración de datos que se habría producido en marzo no ha afectado a "datos básicos y no sensibles" de "clientes residenciales y empleados", aunque no ha precisado nada del resto.

Fuentes del mercado han apuntado a EFE por su parte que tampoco ha afectado a las grandes empresas.

"La investigación llevada a cabo por Telefónica confirma que ni los clientes residenciales ni los empleados se vieron afectados por el acceso no autorizado a datos básicos y no sensibles", han dicho hoy a EFE fuentes de la operadora de telecomunicaciones.

Los clientes residenciales son los domésticos, es decir, los que residenciales en viviendas.

Telefónica ha investigado una posible filtración de datos de 120.000 clientes y empleados del operador, que se habría producido en marzo, y que era una afirmación que salía de un foro en internet.

El portal especializado en temas de ciberseguridad, llamado HackManac, afirmaba en Twitter que se había detectado una potencial filtración de datos en Telefónica en un foro de 'hacking' (es decir, de acceso ilegal a sistemas informáticos) y que había 120.000 usuarios presuntamente afectados.

Según la publicación, en marzo de 2024, Telefónica sufrió una violación de datos que provocó el robo de una base de datos que contenía 2.676.108 registros.

Entre ellos, habría información como direcciones físicas, nombres completos, direcciones de correo electrónico y números de teléfono de aproximadamente 120.000 clientes y empleados.

HackManc apuntaba que aunque esas informaciones no estaban confirmadas ni desmentidas en ese momento, sí recomendaban a los usuarios tener cuidado con posibles intentos de 'phishing'. EFECOM

