Zelenksi realizará el lunes su aplazada visita a España

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, realizará el próximo lunes su aplazada visita a España con vistas, entre otras cosas, a firmar el acuerdo de seguridad con el Gobierno, según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras del desplazamiento. Zelenski tenía previsto viajar a Madrid el pasado 17 de mayo pero el recrudecimiento de la ofensiva rusa sobre la ciudad de Jarkov, la segunda del país, le llevó a aplazarla, pese a que desde la Casa del Rey ya se había notificado la misma. En esta ocasión, ni Moncloa ni Zarzuela han querido confirmar la llegada del presidente ucraniano por razones de seguridad. Todos los desplazamientos de Zelenski al extranjero se preparan con la máxima cautela y no suelen confirmarse hasta que no se encuentra en el destino. Así ocurrió el pasado mes de octubre, cuando el presidente ucraniano se desplazó a Granada para asistir a la cumbre de la Comunidad Política Europea. Entonces, su presencia no se confirmó hasta que ya estaba en suelo español. El motivo principal del viaje será la firma del acuerdo de seguridad que han negociado de forma bilateral los dos gobiernos y que está en línea con los suscritos por los países del G7 y otros europeos. El objetivo de dicho acuerdo es que Ucrania pueda tener previsibilidad en cuanto a la ayuda en materia de seguridad que va a recibir durante un cierto periodo de tiempo. A falta de que se anuncie oficialmente la agenda de la visita, se espera un encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha viajado en dos ocasiones a Kiev desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022, para poder firmar dicho acuerdo. Asimismo, también habrá un encuentro con el Rey Felipe VI, con quien ya se reunió durante su viaje a Granada, al que seguirá, si se mantiene lo previsto para el viaje fallido, un almuerzo en su honor en el Palacio Real. La estancia podría completarse con algún tipo de acto en el Congreso de los Diputados.