La exresponsable balear de Salud defiende la legalidad de la compra de mascarillas a Koldo

Palma, 24 may (EFE).- La exconsellera balear de Salud durante la pandemia del coronavirus, Patricia Gómez (PSOE), ha insistido este viernes en la comisión parlamentaria que investiga la compra de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión en que su departamento “nunca se ha salido de los márgenes de la ley”.

Así lo ha afirmado la exconsellera en las dos últimas legislaturas a preguntas de los miembros de la comisión del Parlament balear, que investiga la compra en mayo de 2020 de un lote de 1,5 millones de mascarillas a Soluciones de Gestión por 3,7 millones de euros, un asunto vinculado al supuesto cabecilla de la trama, Koldo García, y que investiga la Audiencia Nacional y la Fiscalía de la Unión Europea.

Durante su intervención, Gómez ha defendido la gestión de su equipo durante la crisis sanitaria de la covid-19 y que el material sanitario se contrató conforme a la ley.

También ha explicado que las mascarillas compradas por la vía urgente en los momentos más duros de la pandemia servían y que se reclamó parte del importe porque así lo decidió la comisión de compras.

A preguntas de Vox, ha asegurado desconocer quién se puso en contacto con el Govern para ofrecer las mascarillas, que no se le informó de que este material se envió a analizar y que desconocía que la Guardia Civil entró en el IBSalut por diligencias de investigación de la Fiscalía Anticorrupción.

“Nos podemos haber equivocado pero confío plenamente en las decisiones de mi equipo”, ha reiterado la exresponsable autonómica de Salud, en la primera ocasión que habla sobre este tema “que tiene relación con el ámbito de sus competencias”, como le ha manifestado el representante de Més per Mallorca.

Ante las quejas de los miembros de PP y Vox, al considerar que la compareciente no ha respondido a las preguntas realizadas por la derecha, Gómez confía en que “caiga todo el peso de la justicia” y que este asunto “se aclare cuanto antes”.

"Les hemos dado toda la información veraz. No miento, no quiero mentir, no lo soporto y no soporto ese clima que se genera de tener que retorcer la verdad para que salga otra cosa", ha lamentado Gómez.

"No estamos ocultando nada. Lo que pasa es que no les gustan las respuestas o quieren otra cosa. Es la sensación que tengo", ha sentenciado la socialista.

Por su parte, Iago Negueruela, del PSIB-PSOE, ha insistido en que en la comisión se ha intentado hacer dudar al compareciente y que incluso se ha tratado de manipular a algunos técnicos y funcionarios citados. EFE

cri/oli