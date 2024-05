Barry Adamson y Bala completan el cartel del Azkena Rock de Vitoria

Vitoria, 16 may (EFE).- El Azkena Rock de Vitoria ha cerrado ya su programación de este año al incorporar a Barry Adamson, que a lo largo de su sólida carrera en solitario ha formado parte de bandas como Buzzcocks y Nick Cave & The Bad Seeds, y a las músicas gallegas de grunge Bala.

El festival de rock vasco, que suma ya 22 años de historia, desplegará dentro de un mes, entre el 20 y 22 de junio, todo su poderío al acoger a figuras de la talla de Queens Of The Stone Age, Band Of Horses, Sheryl Crow, Jane’s Addiction, Lendakaris Muertos y así hasta un total de 56 bandas.

La programación arrancará el jueves día 20 con una de los grupos de culto más influyentes, Jane’s Addiction. Les siguen el ecléctico Ty Segall y la banda de Carlos Tarque, el vocalista más reputado del rock en español, Tarque & La Asociación del Riff.

El hard rock de Bonafide, la revelación post punk belga de Whispering Sons, y el punk y rock alternativo vasco representado por Brigade Loco y Txopet, completan las propuestas de esa primera noche.

En Trashville, el escenario cubierto que recrea una sala de conciertos, será el turno de Los Sírex, banda autora del himno ‘Si yo tuviera una escoba’, de los ritmos frenéticos de Ukelele Joe y Sus Hula Shakers y del espectáculo de Old Time Spooks.

El viernes 21 Queens of The Stone Age, una de las bandas de rock más aclamadas del momento, serán los indiscutibles líderes de la jornada, que se cruzarán con las salvajes compatriotas californianas L7.

A ellos se suman Arde Bogotá, fenómeno murciano que arrasa con su propuesta de rock alternativo en español; Barry Adamson, cantante, compositor y multiinstrumentista; la perla punk Demolition 23, la banda de culto Redd Kross y la psicodelia de The Rain Parade.

Otras propuestas de esa jornada son el punk-rock con folk escocés de The Real McKenzies, el trío rockabilly La Perra Blanco, el dúo femenino Bala, los canadienses The Black Halos, las irlandesas Dea Matrona y Ezpalak, referente actual del rock alternativo en euskera.

En Trashville, la invitación al descalabro viene de la mano de un elenco compuesto por Les Greene, Jo Carley and The Old Dry Skulls, la belga Ghalia Volt, y la rabiosa formación con máscaras de gorila The Kongsmen.

El sábado 22 será el turno de Band Of Horses, que ofrecerán en el festival de Vitoria su único concierto del año en Europa y serán cabezas de cartel junto a la Sheryl Crow, una leyenda que va más allá de éxitos pop.

El sould de Mavis Staples, el líder de Gov’t Mule, Warren Haynes Band, Glen Hansard, el soul retro de St. Paul & The Broken Bones y la neo-psicodelia y el blues oscuro de All Them Witches, cierran el programa junto a The Detroit Cobras y los irreverentes Lendakaris Muertos, así como la histórica banda punk The Pleasure Fuckers reunida expresamente para una única actuación en Azkena.EFE

