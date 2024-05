Ribera y Montero llaman al PSOE a movilizarse para parar en Europa la "ola reaccionaria" de "brazos en alto"

La candidata cabeza de lista del PSOE al Parlamento europeo, Teresa Ribera, y la vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, han coincidido este miércoles en realizar un llamamiento a la movilización de la militancia socialista de cara a las elecciones al Parlamento europeo que se celebrarán el 9 de junio, con el objetivo de "parar" en las urnas la "ola reaccionaria" de "ultraderecha" y de "brazos en alto", en alusión a los saludos fascistas, que advierten en el viejo continente. Ha sido en el transcurso del acto de presentación de la candidatura del PSOE a las elecciones europeas que el partido ha celebrado en Sevilla, y en el que ha intervenido también el secretario general del PSOE andaluz y portavoz del Grupo Socialista en el Senado, Juan Espadas. La vicesecretaria general del PSOE, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha llamado a la militancia socialista a implicarse "a fondo" en la campaña electoral de los comicios europeos movilizando "todos los recursos disponibles" para "llevar la voz del socialismo español a Europa". Tras ello, ha avanzado que el PSOE "se va a desplegar por todo el territorio" español y va a llegar "a todos los rincones" del país durante su campaña electoral, y ha insistido en animar a la participación en estos comicios en los que "Europa se juega todo", según ha remarcado María Jesús Montero, quien también ha sentenciado que "sin Europa no somos nada como proyecto político". Por su parte, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha reivindicado el "equipo potente" de la candidatura que ella encabeza, que ha descrito como "audaz, valiente, que no tiene ningún problema en defender sus principios ante quien haga falta", y que "sale a ganar" en estas elecciones del 9 de junio "a la ultraderecha, a aquellos que levantan el brazo en Roma y en Milán, o que defienden las bombas frente a la paz, que aspiran a hacer implosionar a Europa desde dentro". La candidata socialista ha augurado que el PSOE va a ganar en las urnas el 9 de junio no sólo "a la ultraderecha", sino también a "esa derecha cobarde" que "abraza a la ultraderecha, que no tiene ningún problema en pactar" con ella y en "sacrificar derechos de las personas, políticas sociales, y en denigrar a las mujeres", según ha advertido Teresa Ribera. (((HABRÁ AMPLIACIÓN)))