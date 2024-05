Pedro Rollán alaba la "coherencia" de Lambán al no participar en la votación en el Senado sobre la ley de amnistía

El presidente del Senado, Pedro Rollán, ha destacado la "coherencia" del secretario general del PSOE Aragón y senador, Javier Lambán, al no participar en la votación sobre la ley de amnistía en la Cámara Alta que se ha llevado a cabo este martes. Rollán ha valorado así la decisión del expresidente del Gobierno de Aragón que ha argumentado en una carta dirigida al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado, Juan Espadas, que, de votar a favor de esta norma, "incurría en una insoportable deslealtad" consigo mismo, y entraría "en una contradicción flagrante" en sus convicciones éticas y políticas y porque está "convencido" de que "no le prestaría ningún servicio" ni al país ni al partido. En palabras de Rollán, "en este país se cambia con demasiada frecuencia de opinión", ha dicho, reivindicando al mismo tiempo que los programas electorales "son un contrato en mayúsculas", ha señalado en una entrevista en Trece, recogida por Europa Press, en la que ha defendido el trabajo realizado por la Cámara Alta pese a que la ley de amnistía será devuelta al Congreso para que sea aprobada por los partidos del Gobierno y sus socios. "Ha servido también para que cada uno se retrate", ha argumentado Rollán. En otro punto, preguntado por si cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pueda perder apoyos de sus socios independentistas si el PSC no facilita una hipotética investidura del líder de Junts, Carles Puigdemont, en Cataluña, el presidente de la Cámara Alta ha respondido que desearía que "ningún gobierno autonómico de ningún sitio influyera en la gobernabilidad de la única nación que es España". En este sentido, Rollán ha sostenido que las declaraciones de Puigdemont pueden responder a una "amenaza" o un "mensaje velado" y que el líder independentista lo que le vino a trasladar a Sánchez es "ayer por ti y hoy por mí". "Al menos así lo valora el señor Puigdemont, de que él no ha sido la formación política que más escaños ha obtenido a la presidencia del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, como tampoco lo fue el señor Sánchez el 23 de julio, y el apoyo de uno ha permitido que el otro esté al frente de la responsabilidad del Gobierno. Puedo entender legítimo que él pueda decir ahora: 'por qué yo a ti sí y tú a mí no'", ha justificado.