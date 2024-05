Otxandiano tomará la iniciativa y llamará para hablar a Pradales, Andueza y la izquierda confederal

El líder de EH Bildu en el Parlamento vasco, Pello Otxandiano, ha anunciado este miércoles que tomará la iniciativa y llamará al candidato a lehendakari del PNV, Imanol Pradales, al secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, y a la izquierda confederal con el fin de entablar un diálogo para consensuar "un proyecto sólido de país". Además, ha advertido a jeltzales y socialistas que no pueden conformar un Gobierno sin hablar con EH Bildu, para exigirle luego que "asuma esas hipotecas". En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Otxandiano ha dicho que, tras la constitución ayer del Parlamento vasco, el siguiente paso es la formación del Gobierno. "Yo creo que este es el momento de entablar un diálogo entre los partidos políticos sobre el proyecto de país que necesitamos durante la siguiente década. Es importante tener una visión a medio y largo plazo, porque los retos sociales que tenemos son enormes y esto exige un proyecto de país sólido", ha subrayado. A su juicio, se debe constituir un Ejecutivo y "la cuestión es sobre qué bases" se va a hacer. "Hay un planteamiento por parte de EH Bildu para dotarnos de un proyecto sólido y el momento para cooperar es éste precisamente. El momento para dar paso a la cooperación, a un diálogo abierto y transparente hacia la ciudadanía es ahora. Es el momento de plantear cómo vemos el país, cuáles son los retos y cuál es el programa de gobierno que necesitamos para hacer frente a eso", ha insistido. El dirigente de EH Bildu cree que, frente a eso, lo que existen son "conversaciones privadas, excluyentes y exclusivas" entre el PNV y el PSE-EE, aunque sean "absolutamente legítimas". "No sabemos sobre qué parámetros se están dando para dar lugar a un Gobierno. Es absolutamente legítimo, pero nosotros queremos hacer hincapié en que el momento para la cooperación es ahora", ha asegurado. Pello Otxandiano ha asegurado que "lo que no vale es conformar un Gobierno" y después "casi exigir a la oposición que asuma esas hipotecas y que arrime el hombro". "El momento para la cooperación es ahora, y tenemos la posibilidad de hacerlo", ha reiterado. (Habrá ampliación)