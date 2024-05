La acusación popular del caso Chavero tratará este miércoles la valoración del daño psíquico de la familia

La abogada de la Asociación Clara Campoamor, que ejerce la acusación popular en el caso del asesinato de Manuela Chavero, Patricia Catalina, ha reconocido de la jornada de este miércoles en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Badajoz que será una "especialmente dura" en la que van a realizar, entre otras "muchas" cosas, la valoración del daño psíquico que ha sufrido la familia, tanto con la desaparición, como con el hallazgo de Manuela. En este sentido, ha señalado en declaraciones a los medios antes del inicio del juicio que "por suerte" tienen a Ana Isabel Gutiérrez Salegui, psicóloga forense de la parte que representa y que también acude por la acusación particular y que, como ha explicado, es especialista en desapariciones y en este tipo de daños psíquicos y lesiones. "Espero que, por lo menos, el jurado entienda y valore mucho más allá del simple hecho de poder estar juzgando una muerte violenta con una previa violación, pues que entienda la lesión psíquica que puede llegar a causar un suceso como este", ha aseverado, junto con que quieren explicarle al jurado "estos extremos" y por esto tienen esta pericial, quien, además, es de Clara Campoamor, les ayuda "en todo" y en las desapariciones o en las muertes violentas, y es "un honor" tenerla con ellos. Por su parte y preguntada por qué tipo de daño psicológico supone primero sufrir la desaparición y después saber el desenlace de este caso, Ana Isabel Gutiérrez Salegui, psicóloga forense que colabora con la Asociación Clara Campoamor, ha explicado que cree que todo el mundo es "consciente" de que, cuando se pierde a un familiar al que se quiere, por ley natural se sufre más cuando se pierde a un hijo que cuando se pierde a un padre. "Todos sufrimos en una muerte, pero no es lo mismo una muerte por enfermedad, una muerte por un accidente, que enfrentarte a que no sepas qué le ha pasado a tu ser querido, a que durante un tiempo, que puede ser de días, semanas, en este caso cuatro años hasta que se encontró el cuerpo, cuestionando qué le ha podido pasar", ha relatado, junto con que "a veces la imaginación incluso puede ser incluso la más dura de las realidades", porque se piensa en "todas las posibilidades, desde que pueda estar vivo y secuestrado hasta que le han podido torturar". De este modo, "todo eso va pasando por la cabeza, día tras día, hora tras hora", en lo que ha denominado "duelos patológicos" o "duelos complejos", mientras que, cuando se encuentra ya el cuerpo, "hay una parte que descansa" y se puede iniciar el duelo, pero "siempre y cuando se permitan hacer los ritos". Sin embargo, en este caso Manuela Chavero sigue a día de hoy en el Anatómico Forense y esa familia "todavía no ha podido iniciar esos ritos". "Estamos hablando de ocho años de duelo, primero ambiguo, no sabían si estaba muerta o no, la mente no te deja además pensar que pueda estar muerta, crees que la traicionas si piensas eso. Luego duelo congelado, porque no hemos podido hacer los ritos y todo eso después de ocho años se acaba volviendo una enfermedad crónica", ha incidido. Por último, ha concluido que, "adicionalmente", el tipo de muerte puede generar un diagnóstico "muy habitual" en este tipo de casos, que es el trastorno de estrés postraumático.