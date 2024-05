Elena (ERC) sobre investir a Illa: "No está en nuestro escenario. Ahora les corresponde a ellos"

El conseller de Interior en funciones, Joan Ignasi Elena, ha rechazado que ERC contemple investir al candidato del PSC a las catalanas, Salvador Illa, en estos momentos: "No está en nuestro escenario. Ahora les corresponde a ellos". Lo ha dicho en una entrevista de este miércoles en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press al preguntársele por las declaraciones del exdiputado republicano en el Congreso Joan Tardà, que ha pedido pasar a una fase de "colaboración" con los socialistas e investir a Illa para evitar una repetición electoral. Elena ha indicado que ERC no busca bloquear la investidura y, si bien ha insistido en que la iniciativa no les corresponde a ellos, ha admitido que "tampoco es tan excepcional que sea necesario que hayan acuerdos".