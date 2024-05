Más Madrid confirma que no irá a la entrega de medallas de San Isidro para no participar en "un blanqueo" de Israel

Más Madrid, con Rita Maestre, al frente, ha confirmado que no asistirá el miércoles al acto institucional de entrega de medallas por San Isidro por una "obligación política y moral", porque no quieren ser partícipes de "un intento de blanqueo por parte del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, de un gobierno criminal y genocida escondiéndose detrás de la comunidad judía, que merece el mayor respeto". Tras la reunión de la Coordinadora Municipal, Maestre ha explicado en un comunicado que los concejales y concejalas de Más Madrid tienen "la obligación política y moral de representar a la mayoría de madrileños que no quiere mirar hacia otro lado ante esta impostura" con la confianza de que la decisión "sirva para seguir agitando conciencias, para continuar presionando y para poner un granito de arena más contra la barbarie". "Es un gesto pequeño, es un gesto simbólico, es un gesto insuficiente pero es también imprescindible porque tenemos que parar el genocidio", ha instado, después de reclamar una "una respuesta contundente de toda la comunidad internacional para frenar el borrado del pueblo palestino por parte del gobierno de Netanyahu". Maestre ha descrito la condecoración a la comunidad judía de Madrid planteada por Almeida como "un acto de partido". Llegará tras fracasar el primer intento, condecorar al Estado de Israel. "Con esta medalla, Almeida quiere utilizar al pueblo judío para dar una medalla al Estado de Israel y, en última instancia, al gobierno de Netanyahu. No vamos a dejar de denunciarlo y no vamos a participar de ello porque denigra el nombre de nuestra ciudad", ha condenado. UN PP "CADA VEZ MÁS SOLO" "Almeida y el PP madrileño han jaleado la ofensiva indiscriminada de Israel sobre Gaza desde el primer momento pero el PP está cada vez más solo: la Asamblea General de la ONU, los estudiantes que se están alzando aquí y en tantas partes del mundo o los rectores de las universidades públicas se han pronunciado en la misma dirección", ha advertido. La jefa de la oposición ha subrayado que la comunidad judía madrileña merece "todo el respeto y reconocimiento" de Más Madrid. "Es parte de la historia de nuestra ciudad, sufrió la expulsión en 1492, la Inquisición y otros señalamientos y persecuciones en muchos momentos tristes de nuestra historia", ha recordado. "Pero esta medalla, en este momento, está escondiendo otra cosa y por eso decimos alto y claro que no. A ningún otro alcalde o alcaldesa se le habría ocurrido hacer algo semejante. En tiempos de Álvaro del Manzano o de Alberto Ruiz-Gallardón, hasta de Ana Botella o, por supuesto, del gobierno de Manuela Carmena, las medallas de Madrid se planteaban desde el consenso y el sentido institucional", ha remarcado. MADRID, CIUDAD DE PAZ También ha recordado que en 1991 Madrid acogió la primera conferencia de paz que sentaba a la misma mesa a israelíes y palestinos y fue clave para alcanzar los acuerdos de Oslo de 1993. "Es ahí donde debe estar", ha subrayado. Es ahí "donde quiere estar la mayoría del pueblo madrileño, del lado del derecho internacional y del lado de los derechos humanos". "Almeida ha convertido las medallas de la ciudad, como tantos otros actos institucionales, en un acto de partido y por eso en Más Madrid los concejales y concejalas tenemos la obligación política y moral de representar a esa mayoría de madrileños que no quiere mirar hacia otro lado", ha insistido.