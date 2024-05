El Gobierno, convencido de que podrá agotar la legislatura y de que habrá Ejecutivo de Illa en Cataluña

El Gobierno se muestra convencido de que será capaz de agotar la legislatura y mantener los apoyos que le sostienen en el Congreso de los Diputados y que además habrá un Gobierno liderado por Salvador Illa en Cataluña, después de las elecciones del domingo que dieron una contundente victoria al PSC. En ese sentido se ha expresado la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, al ser interrogada sobre el resultado de las elecciones catalanas y sus posibles efectos en la gobernabilidad del Estado, dado que el PSOE sostiene su mayoría gracias al apoyo de ERC y Junts. "Va a haber Gobierno en Cataluña que atienda esa petición de los catalanes de abrir una nueva etapa y a esta legislatura le quedan tres años como poco", ha remarcado Alegría rechazando que exista algún riesgo para la viabilidad del Gobierno o que los partidos independentistas puedan retirar su respaldo en el Congreso de los Diputados. En este sentido, fuentes del Gobierno apuntan que están convencidos de que habrá Gobierno en Cataluña y estará liderado por el candidato del PSC, Salvador Illa, que logró 42 escaños, siete más que Junts. La portavoz, además, ha respondido al expresidente de Cataluña y candidato de Junts, Carles Puigdemont, que se ha postulado para la investidura y ha tratado de defender que puede sumar mayoría a pesar de que no es el más votado, igual que lo hizo lo Pedro Sánchez después de las elecciones generales del 23 de julio, en las que quedó por detrás del PP. "Hay cuestiones que sinceramente no cuelan, es que no las compra nadie", ha lanzado Alegría que además ha reiterado que los catalanes hablaron el domingo en las urnas "con claridad rotunda". En la misma línea, piensa que ahora las fuerzas políticas deben hacer una lectura "serena" de estos resultados pero considera que el mensaje que han dejado es "claro" y los catalanes están pidiendo "una nueva etapa y abrir un tiempo nuevo en Cataluña". (Seguirá ampliación)