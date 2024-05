Albiol critica los análisis "simplistas" porque el independentismo "sigue ahí" y Fernández dice estar de acuerdo

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha criticado este martes los análisis "simplistas" sobre las elecciones catalanas, ya que, a su juicio, el independentismo no fue a votar el 12 de mayo pero "sigue ahí". El candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat, Alejandro Fernández, ha dicho estar de acuerdo con esas manifestaciones de su compañero de filas. "Totalmente de acuerdo. Los electores han votado acabar con el proceso, pero el problema sigue allí", ha respondido Fernández a Albiol en un mensaje en su cuenta oficial de la red social 'X', antes Twitter, que ha recogido Europa Press. Este cruce de mensajes se ha producido el mismo día que se ha celebrado el Comité Ejecutivo Nacional del PP, en el que Alejandro Fernández ha recriminado al PSOE a su llegado que no capte el mensaje de los catalanes, que han dicho en las urnas que "el procés se acabó" o "se tiene que acabar". ALBIOL: "SE EQUIVOCA" EL QUE CREA QUE DESAPARECIÓ EL INDEPENDENTISMO Este martes, Albiol ha criticado los análisis "simplistas" que se están haciendo de las catalanas. "Escucho y leo análisis del resultado de las elecciones que para mi o son apresurados o simplistas y lo digo tirándome piedras en mi propio tejado ideológico", ha manifestado. Así, ha subrayado que el independentismo sigue ahí y no ha desaparecido. "Quién crea o piense que el independentismo ha desaparecido por arte de magia o de Pedro Sánchez se equivoca: el independentismo no ha ido a votar, pero el independentismo sigue ahí", ha recalcado Albiol. Fernández le ha respondido que está "totalmente de acuerdo" con esas declaraciones, ya que "los electores han votado acabar con el proceso, pero el problema sigue allí". Esta mañana, a su llegada a la sede nacional del PP, ya dijo a los periodistas que el Partido Socialista va a seguir "profundizando" en el 'procés' "de la mano de Carlos Puigdemont", sin escuchar el "veredicto" que dieron las urnas el pasado domingo. FERNÁNDEZ: "EL PROCESO SE ACABÓ, SE TIENE QUE ACABAR" Al ser preguntado las declaraciones de Pedro Sánchez asegurando ante su Ejecutiva que la victoria del PSC confirma que tenían razón porque el perdón es sanador, Fernández ha respondido que "el veredicto de las urnas es inapelable", ya que "los catalanes han trasladado un mensaje: el proceso se acabó, se tiene que acabar". Por eso, el candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat ha dicho que él se "compromete" a ser "leal" a ese "mensaje inequívoco" que ha trasladado la ciudadanía catalana en las elecciones catalanas del domingo. "Me gustaría pensar que el Partido Socialista captaría ese mensaje pero mucho me temo que van a seguir profundizando en el proceso de la mano de Carlos Puigdemont", ha declarado Fernández, quien en la noche electoral del domingo fue más contundente al afirmar que los catalanes habían "finiquitado el proceso en las urnas". FEIJÓO: "EL PROCÉS NO HA MUERTO" Ante el Comité Ejecutivo del PP, Alberto Núñez Feijóo se ha mostrado convencido de que Sánchez hará presidente de la Generalitat a Carles Puigdemont pero lo "ocultará" hasta después de las elecciones europeas del 9 de junio, la misma negación que, a su juicio, aplicó con los indultos, con la rebaja de la malversación o la amnistía. "El procés no ha muerto porque el sanchismo lo necesita vivo para subsistir en la Moncloa", ha proclamado Feijóo, que ha añadido que el PSOE "ha elegido socios" y "para que haya una nueva etapa de verdad en Cataluña sería imprescindible una nueva etapa también en España". EL GOBIERNO PIDE A FEIJÓO Y FERNÁNDEZ "QUE SE ACLAREN" Tras las declaraciones de Alejandro Fernández y Feijóo, la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha echado en cara al PP que algunos de sus dirigentes emitan mensajes distintos sobre si el proceso independentista en Cataluña ha muerto o no tras las elecciones autonómicas del domingo. "Que se aclaren", ha demandado Pilar Alegría a Feijóo y a Fernández en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, después de que los medios de comunicación se hayan hecho eco de las declaraciones de uno y de otro. Entonces, el candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat ha asegurado en X: "Vale ya de manipular, please. Los catalanes hemos votado 'finiquitar el proceso'. Pero es evidente que Sánchez, Illa y Puigdemont pretenden continuarlo".