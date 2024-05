Teresa Ribera recalca que el Gobierno no "demoniza" a periodistas sino que les pide "responsabilidad" ante los bulos

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado este jueves que el Gobierno no "demoniza" a los periodistas aunque sí les pide "responsabilidad" para ejercer su profesión y que no eleven "bulos" a la categoría de noticias. Así lo ha dicho al ser preguntada sobre la queja que ha lanzado la periodista Pilar Cernuda tras recibir la Gran Cruz del 2 de Mayo junto a su compañero del Grupo Crónica Antonio Casado. "Hemos hecho nuestro trabajo con rigor, con objetividad, con libertad y, por tanto, es auténticamente doloroso e incomprensible que en este momento los periodistas y los jueces seamos demonizados", ha dicho Cernuda en el acto institucional del Día de la Comunidad de Madrid. Antes de participar en un acto organizado por el Partido Socialista de Madrid (PSM) en la taberna madrileña 'Casa Labra' donde hace justo 145 años se fundó el PSOE, Ribera ha explicado que el Gobierno no tiene ninguna "intención de demonizar" a los profesionales de la información, pero ha subrayado que es "importante un ejercicio de responsabilidad por parte de todos". RESPONSABILIDAD DEL SECTOR A su juicio, los medios de comunicación deben "facilitar el entendimiento de los datos que ayudan a facilitar el debate público". "Del mismo modo que fuimos capaces de gestionar correctamente información enormemente sensible en los momentos en los que estábamos fraguando a nuestras instituciones democráticas, ahora toca que esto se puede hacer sin equiparar la información con la desinformación", ha dicho. Y es que, para la también cabeza de lista del PSOE a las elecciones europeas, es responsabilidad del propio sector decidir cómo "se gestiona la información versus la opinión y la información versus la desinformación".